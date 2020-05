So erreichen Sie Matthias Heitmann:

Stellen Sie sich vor, es herrschte Freiheit, und kaum einer nutzt sie. Die Geschäfte wären auf, doch kaum einer kauft ein. Man könnte sich frei bewegen, doch die Leute bleiben daheim, weil sie sich beharrlich fragen, was erlaubt ist und was nicht. Ein bisschen fühlt sich unsere Gesellschaft an, als würde sie den Lockerungen nicht trauen.

Nur sehr zaghaft erobern die Menschen die Straßen und Plätze zurück, und auch nur auf Abstand, mit angezogener Handbremse und hochgezogenem Mundschutz, auch dort, wo es überhaupt keinen Sinn macht. Es ist, als habe sich ein grauer Schleier über die Selbstverständlichkeit gelegt, mit der man früher die normalsten Dinge erledigte. Obwohl mittlerweile teilweise gelüftet, so hat sich der Schleier dennoch verhakt – in unserem Denken.

