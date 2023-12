Der Satz lautet: „Am Wahltag fand auch der Berlin-Marathon statt.“ Mehr steht da nicht über dieses Ereignis. Weil der Satz da aber so steht unter der Überschrift „Sachverhalt“, muss der Leser einen Sinnzusammenhang annehmen. Das Gericht legt also zumindest indirekt die Interpretation nahe, die auch in vielen Berichten über die Pannenwahl vom 26. September eine Hauptrolle spielte: Die Berliner Wahlleitung war überfordert, weil gleichzeitig in der Stadt eine Sport-Großveranstaltung stattfand. Der Satz in der Pressemitteilung soll also wohl eine Art mildernden Umstand geltend machen.