Mit Ironie, Witz und manchmal auch mit einem süffisanten Unterton beleuchtet der Roman fiktiv die richterlichen und menschlichen Irrungen und Wirrungen des damaligen richterlichen Personals. Es geht dabei unter anderem um die Frage, wer die Schrauben gelockert haben könnte, die den mächtigen Bundesadler oberhalb der Richterbank in der Verankerung halten? Zur Aufklärung des Falles wird der ehemalige Vorsitzende des Zweiten Senats Andreas Voßkuhle nichts mehr beitragen können, denn die Ära Voßkuhle ist nach zwölf Jahren Richterzeit in Karls­ruhe vorbei. Voßkuhle kehrt auf seinen Lehrstuhl an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg zurück.