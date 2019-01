Das kann man sich alles fragen. Und kann dennoch zu Beginn des Jahres 2019 feststellen: Es hat sich etwas zum Besseren verändert im Umgang mit Taten von Migranten und jenen von Einheimischen gegen Migranten. Die politische-mediale Behandlung ist nicht mehr so absurd schief und unverhältnismäßig wie noch vor zwei Jahren, als es drei Tage brauchte, bis die massenhaften sexuellen Übergriffe von der Domplatte in Köln in der Silvesternacht überhaupt an die Öffentlichkeit kamen.