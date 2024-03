Stephan Weil hat in einem Hintergrundgespräch einmal die besondere Gabe von Boris Pistorius beschrieben. Er wirke hart und distanziert, sage öfter auch unpopuläre Dinge – aber die Menschen würden ihm trotzdem vertrauen und einen großen Respekt vor der Ernsthaftigkeit seiner Arbeit haben. Vielleicht ist der Bundesverteidigungsminister aus Osnabrück, der in der SPD sehr lange Zeit eher als Provinzpolitiker gegolten hatte, deshalb gerade so auf Höhenflug in den Umfragen: Viele halten ihn für besonders glaubwürdig.

Man nimmt den 63-Jährigen wahr als einen, der Klartext redet, während er seinem Gegenüber tief in die Augen schaut. Der von der Kriegsfähigkeit Deutschlands spricht, wenn andere sich schwertun, auch nur das Wort „Verteidigungsfähigkeit“ zu erwähnen. Der sich in alle Auseinandersetzungen hineintraut und dabei immer unerschrocken ist. Wie einer, der kämpfen und vorankommen will, dem es um die gute Politik geht. Problem erkennen, zupacken, nächstes Problem angehen, wieder zupacken – das ist das Image. Zu viel Nähe oder gar Kumpelhaftigkeit ist bei ihm nur selten spürbar. Ein bisschen ist er so wie früher Peter Struck, der auch ein kerniger Typ war, den die Soldaten verehrten.