Die gute Nachricht zuerst: Der Mann, der Berliner Bürgermeister werden will, atmet. So sagt er es in einem Wahlspot. Man sieht Kai Wegner, wie er sich vor dem Roten Rathaus postiert und so lässig an den Sehenswürdigkeiten der Hauptstadt vorbeiflaniert, wie das im Anzug eben geht.

Man sollte vermuten, Atmen sei selbstverständlich, sogar für den Spitzenkandidaten der CDU, die in der Hauptstadt kaum wahrgenommen wird, seit Eberhard Diepgen das Bürgermeisterbüro 2001 für Klaus Wowereit (SPD) räumte. Doch Atmen ist für Wegner kein Selbstzweck. Wenn er im Spot davon spricht, redet er von Berlin. Er atme Berlin. Er lebe Berlin. Er liebe Berlin.