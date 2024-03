Gleich zu Beginn kündigte Scholz an, den „Stier bei den Hörnern“ packen zu wollen: eine Anspielung auf „Taurus“ also. Um dann zunächst noch einmal den Umfang der bisher von der Bundesrepublik an die Ukraine gelieferten Waffen zu umreißen: Mars-Raketenwerfer, Leopard-Panzer, Gepard-Flaks, Patriot-Abwehrsysteme und noch vieles mehr. Allein in diesem Jahr würde sich der Wert der von Deutschland der Ukraine zur Verfügung gestellten Waffen auf sieben Milliarden Euro belaufen. Aber bei Taurus ziehe er eine rote Linie, so der Kanzler sinngemäß, denn diese hätten eine Reichweite von 500 Kilometern – und könnten nur mit Hilfe von Bundeswehrsoldaten zum Einsatz gebracht werden. Was auf eine deutsche Kriegsbeteiligung hinauslaufe.