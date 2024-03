Ferdinand Knauß ist Cicero-Redakteur. Sein Buch „ Merkel am Ende. Warum die Methode Angela Merkels nicht mehr in unsere Zeit passt “ ist 2018 im FinanzBuch Verlag erschienen.

Dass Boris Rhein und Hendrik Wüst sich gut verstehen, ist bekannt, und dass die beiden CDU-Ministerpräsidenten politisch eng kooperieren, wurde im Vorfeld der heutigen Ministerpräsidentenkonferenz (in der Presse meist „Asylgipfel“ genannt) mit der Bundesregierung nochmal deutlich. In einer Art konzertierter Aktion erhöhten sie öffentlichkeitswirksam den Druck auf Kanzler Olaf Scholz, der ebenso wie seine Innenministerin Nancy Faeser weiterhin zu glauben scheint, dass man die Migrationskrise durch ein paar zupackend klingende Interview-Worte, aber ohne effektives Handeln aussitzen kann.

Hessens Ministerpräsident Rhein, der der Ministerpräsidentenkonferenz vorsitzt und den Gipfel diesmal auch in seiner Landesvertretung beherbergt, sprach im Vorfeld mit der dpa über „Belastungsgrenzen“. Die seien „wirklich erreicht vor Ort, bei den Ländern und bei den Kommunen“. Zwischen den Zeilen heißt das natürlich auch: Die Bundesregierung versäumt es, zu handeln, weil sie nicht kapiert, was los ist, während wir als Länderregierungen die dramatischen Folgen zu spüren bekommen.

Wichtiges Thema: Asylverfahren in Drittstaaten

Laut Rhein wird man mit Scholz vor allem über die Einführung von Asylverfahren in Drittstaaten außerhalb der EU sprechen. Das ist einerseits ein wesentlicher Punkt der Asyl-Reformpolitik auf EU-Ebene, und die Prüfung der juristischen und sonstigen Umstände der Einführung war auch ein zentrales Thema beim letzten Asyl-Gipfel im Kanzleramt im November.

Nicht nur deutsche Landespolitiker, sondern auch viele Migrationsexperten und Politiker im europäischen Ausland sehen in dieser Auslagerung der Asylverfahren ein ganz wesentliches Mittel, um die Zuwanderungszahlen von Armutsmigranten auf dem Asylweg deutlich zu senken. Bezeichnenderweise ist in dieser Frage auch der Widerstand bei den Grünen am stärksten.

Wie bizarr die Migrationsmissstände auch aus europäischer Perspektive sind, machte zuletzt eine Meldung deutlich: 12.300 Migranten, zum größten Teil Afghanen und Syrer, haben in Deutschland einen offiziellen Schutzstatus bekommen, obwohl sie einen solchen bereits in einem anderen EU-Land, in vielen Fällen Griechenland, erhalten hatten. Das berichtete vor einigen Tagen die Welt am Sonntag auf Basis einer Antwort des Bundesamts für Flüchtlinge und Migration (BAMF). 1.900 der Doppel-Antragsteller zogen übrigens noch in ein drittes Land weiter.

Trotz dieser und anderer Belege für die anziehende Wirkung der staatlichen Versorgung in Deutschland für Armutsmigranten, tun aber immer noch viele migrationspolitische Akteure, nicht zuletzt in der Partei der Grünen so, als gebe es diesen Pull-Faktor nicht. Und das sehr wirkungsvoll: In der üblichen Benennung „Schutzsuchende“ steckt ein solches Framing ja bereits drin.

Doch selbstverständlich sucht kein Migrant, der von Griechenland oder Italien oder einem anderen EU-Land nach Deutschland weiter migriert, tatsächlich Schutz vor irgendeiner Bedrohung dort. Die innereuropäische Sekundärmigration ist vor allem durch die Unterschiede der Attraktivität der staatlichen Versorgung und anderer Erwerbsmöglichkeiten zu erklären – und natürlich durch Vernetzungen mit bereits im Zielland lebenden Migranten.

Dennoch: Auch der Vorschlag von Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU), Ukrainer, die als Flüchtlinge keinen Asylantrag stellen müssen und von Anfang an wie Inländer „Bürgergeld“ (563 Euro monatlich für Alleinstehende) erhalten, künftig nur noch wie Asylbewerber zu versorgen (460 Euro monatlich), bedeutet ja nichts anderes: Man erkennt endlich an, dass die Höhe der deutschen Versorgungsleistungen Migranten nach Deutschland statt in andere Zielländer zieht.

An der Grenze des Machbaren

NRW-Ministerpräsident Wüst tat im Vorfeld der Konferenz dasselbe wie Rhein. Er erinnerte an das, was eigentlich jeder wissen kann: „Der Migrationsdruck wird hoch bleiben.“ Und nun müssten Beschlüsse zur Begrenzung der Migration endlich umgesetzt werden , denn „viele Systeme sind am Limit und dabei geht es letztlich ja immer um Menschen“. In der Sendung von Sandra Maischberger am Dienstag sagte er mit Bezug auf die hohen Asyl-Zahlen von 2023 (rund 329.000 Erstanträge auf Asyl – etwa 50 Prozent mehr als 2022, ohne die Ukrainer!): „Noch so ein Jahr on top, immer noch mehr Menschen obendrauf, wird uns an die Grenzen dessen bringen, was überhaupt noch geht.“

Und natürlich hat Wüst vor allem mit seiner Einschätzung des „Rückführungsverbesserungsgesetzes“ Recht, das Innenministerin Faeser in die Wege geleitet hat. Dieses Gesetz ist tatsächlich „ziemliche Kosmetik“. Im Kleingedruckten des Gesetzentwurfs schreibt die Bundesregierung selbst, dass dadurch nur rund 600 zusätzliche Abschiebungen pro Jahr möglich werden. Richtig gelesen: nicht 600.000, nicht 60.000, nicht einmal 6.000, sondern ganze 600 Abschiebungen. Damit dürfte klar sein, dass das Gesetz wohl wirklich nur im Zusammenspiel mit Scholz‘ Spiegel-Interview („Wir müssen endlich im großen Stil abschieben“) als beruhigende PR-Inszenierung für besorgte Bürger gedacht ist.

Die Bremskraft der Grünen

Wirkliches Handeln, das der Dramatik der Lage angemessen wäre, also die Zuwanderungszahlen wirklich deutlich und dauerhaft senkt, ist selten zu erkennen. Tatsächlich ist auch nach diesem Kanzler-Interview, dem Faeser-Gesetz, dem Streit um die Zustimmung zur EU-Migrationsreform und den letzten dramatisch inszenierten Asylgipfeln im Kanzleramt immer deutlicher geworden, dass die Scholz-Faeser-SPD wenig Enthusiasmus zu einer Kehrtwende zeigt, und auch die Lindner-Kubicki-FDP in der Migrationspolitik kaum einmal jenseits dramatischer Worte spürbare Wirkungspolitik durchsetzen kann. Während die Grünen, von einigen wenigen Lokalpolitikern abgesehen, recht erfolgreich dafür sorgen, dass migrationsbeschränkende Maßnahmen wie die Einführung der Bezahlkarte am Ende in den Details doch wieder entschärft werden.

Die migrationspolitisch wohl entscheidende Partei steht beim heutigen Gipfel übrigens eher im Hintergrund. Es sind die Grünen, die nur einen Ministerpräsidenten, nämlich Baden-Württembergs Winfried Kretschmann stellen. Sie sind zwar migrationspolitisch angesichts der desaströsen Lage in der Defensive. Aber in dieser Defensive sind sie erfolgreich, und zwar sowohl als Koalitionspartner des Kanzlers, als auch als Koalitionspartner von Hendrik Wüst und anderen Unionsministerpräsidenten.

Die starke Bremskraft der Grünen gegen eine neue, restriktivere Migrationspolitik ist auch dadurch erklärbar, dass nicht nur die grünen Akteure offenbar keinen Zweifel aufkommen lassen am unerschütterlichen Dogma, dass Migration immer gut sei, sondern auch ihre Kernwählerschaft offenbar weitgehend immun ist gegen die längst in der großen Mehrheit der Bevölkerung dominierenden Befürchtungen vor der zunehmenden Überlastung der sozialen Versorgungssysteme und der Gesellschaft generell. Wenn Wüst wirklich die Migrationskrise strukturell angehen will, muss er also nicht nur in Berlin überzeugend aktiv werden, sondern auch zuhause in Düsseldorf gegenüber seinem Koalitionspartner.