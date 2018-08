Offiziell ist es ein Nichtthema. Trotzdem wird in der CDU gegenwärtig über nichts anderes mehr spekuliert als über das Ende der Ära Merkel und die Frage, wie diese zu Ende geht. Die Kanzlerin ist seit dem schlechten Abschneiden der Union bei der Bundestagswahl im vergangenen Jahr angeschlagen. Die Zahl der innerparteilichen Kritiker wächst. Eigentlich gehen in der CDU alle, fast alle davon aus, dass Angela Merkel 2021 nicht noch einmal für die Union als Kanzlerkandidatin in den Wahlkampf ziehen wird, und das heißt logischerweise: Irgendwann in den kommenden beiden Jahren wird die CDU die Nachfolge regeln müssen.

Die Unruhe in der Partei ist genauso groß wie die Ungewissheit. Im Juni, als CDU und CSU erbittert über die Flüchtlingspolitik stritten, schien es sogar zum ersten Mal in der Kanzlerschaft Merkel konkret denkbar, dass Merkel von den eigenen Leuten gestürzt wird. Der Blick in den Abgrund, der sich für die Christdemokraten für einen Moment auftat, ließ sie alle erschrecken. So scheint zwei Monate vor zwei wichtigen Landtagswahlen erst einmal Ruhe zu herrschen. Vorerst hat sich die Position von Merkel wieder gefestigt.

