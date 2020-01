Denn alle Lichtkegel waren an diesem Wochenende auf das Kanzleramt gerichtet. Deutschland richtet eine Konferenz aus, die einen Waffenstillstand in Libyen zum Ziel hat und der schlussendlich auch so verkündet wurde. Alle kamen! Die Konfliktparteien aus dem Krisenland, Erdogan, Putin, US-Außenminister Pompeo, Macron, alle! Und mitten in der Manege: Die potenzielle Friedensbringerin Angela Merkel.