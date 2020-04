Moritz Gathmann leitet das Ressort Berliner Republik bei Cicero. Er studierte Russistik und Geschichte in Berlin und war viele Jahre Korrespondent in Russland

Alles schaut gebannt auf die Corona-Krise, die Nicht-Regierungs-Parteien verlieren allesamt in den Umfragen, und ohne Not bringt der Parteivorsitzende Jörg Meuthen just in diesem Moment eine Spaltung der AfD ins Gespräch. Welcher Teufel hat ihn geritten?

Das müssen Sie Herrn Meuthen fragen.

Sie haben doch sicher mit ihm telefoniert?

Ich habe mit ihm einige Tage vorher telefoniert. Da war mir nicht klar, dass er das in naher Zukunft öffentlich machen wird. Ich habe ihm dringend davon abgeraten. Ich war dementsprechend auch überrascht.

Im Nachhinein haben Sie mit ihm nicht gesprochen?

Das war nicht mehr notwendig. Wir hatten ja vorher lange gesprochen. Neue Erkenntnisse waren für mich nicht mehr zu gewinnen.

In den sozialen Netzwerken teilt die AfD ein Bild, das die beiden Fraktionschefs, also Sie und Frau Weidel, sowie den Parteivorsitzenden Chrupalla zeigt. Überschrift: Mit vereinten Kräften für unser Land! Herr Meuthen fehlt. Ist dies das politische Ende von Herrn Meuthen?

Diesen Brief, den wir drei unterschrieben haben, hatten wir auch Meuthen vorgelegt. Er hätte sich einklinken können, hat es aber nicht getan. Das hat nichts mit Ausgrenzen zu tun.

Aber die Situation ist schon etwas seltsam, dass einer der zwei Vorsitzenden nicht auf einem Bild dabei ist, auf dem steht: Mit vereinten Kräften für unser Land …

Sie haben völlig Recht. Aber auch das müssen Sie Herrn Meuthen fragen. Nicht wir haben ihn außen vor gelassen. Er hätte genauso darauf kommen können und sollen. Aber er hat einen anderen Weg beschritten.

Für wann ist die nächste Sitzung des Bundesvorstands geplant?

Im Laufe des Aprils.

Herr Meuthen hat ja für seinen Vorschlag selbst von bekannten Gegnern des Flügels keine Unterstützung bekommen. Wird ihm der Bundesvorstand den Rücktritt nahelegen?

Das glaube ich nicht. Das wird sich erst langfristig auswirken.

Es wirkt wie Geschichte, die sich wiederholt: Frauke Petry schloss sich einst mit dem Flügel zusammen, um Bernd Lucke loszuwerden – später betrieb sie Höckes Parteiausschluss und scheiterte. Meuthen lobte im Machtkampf mit Petry 2017 auf dem Kyffhäuser-Treffen den Flügel als „wichtigen Bestandteil der Seele unserer Partei“ – nun endet wohl auch seine politische Karriere mit dem Versuch, den Flügel loszuwerden. Da fällt mir doch der Zauberlehrling ein: „Die ich rief die Geister, werd ich nun nicht los …“

Es gibt da ein gewisses Déjà-vu. Aber man muss auch die Unterschiede deutlich sehen: Frauke Petry und Bernd Lucke sind nicht am Flügel gescheitert, sondern daran, dass sie alleine in der Partei das Sagen haben wollten. Das funktioniert bei uns nicht.

Die vergangenen Abgänge haben immer einen Aderlass für die Partei bedeutet, meist gingen Gemäßigte: Mit Lucke 2015 ging ein Fünftel der Parteimitglieder, vor allem Vertreter der Professorenriege, mit Petry 2017 verließen weitere Gemäßigte die Partei. Wird sich das jetzt wiederholen?

Ich glaube nicht, dass Meuthen die Partei verlässt. Zum anderen sehen sie an den Reaktionen von Leuten wie Beatrix von Storch, die alles andere als eine Freundin des Flügels ist, dass er keinerlei Zustimmung zu seinem Kurs hat. Deutlich hat sich auch der Landesvorsitzende von Nordrhein-Westfalen geäußert, der zuvor für die Auflösung des Flügels plädiert hat. Ich sehe also nicht, dass für den Fall, dass Meuthen die Partei verlässt, andere mitgehen werden. Das ist diesmal eine andere Konstellation.

Die AfD steht vor einem Sozialparteitag, auf dem die Partei ein Rentenkonzept verabschieden will. Meuthen ist mit seinem eher neoliberalen Vorschlag zum Rentenkonzept krachend gescheitert. Kommt sein Vorschlag für eine Spaltung der Partei auch aus einem Gefühl des Frusts über die Mehrheitsverhältnisse in der Partei?

Ja, in den Ost-Landesverbänden ist bei der Rente das Umlagesystem noch unumstrittener, und ja, Flügel-Vertreter treten stark dafür ein. Aber das tue ich auch, so wie viele andere in der Fraktion, die nichts mit dem Flügel zu tun haben. Deshalb war das nicht wirklich ein Konflikt von Flüglern gegen Nicht-Flügel-Vertreter, auch wenn Meuthen leider das Wort von der Flügelrente gebraucht hat. Es mag da eine gewisse Frustration bei ihm geben. Die Meuthenschen Vorstellungen einer kleinen, steuerfinanzierten Grundrente und einer weitgehenden Abkehr vom Umlagesystem werden in der Partei von kaum jemandem geteilt.

Die Wissenschaftler Wolfgang Schroeder und Bernhard Weßels schreiben in „Smarte Spalter“, dass die Zahl der AfD-Wähler mit mittlerem Einkommen seit den Anfangsjahren von rund 50 auf 30 Prozent zurückgegangen ist, diejenige aus den unteren Einkommensschichten stieg auf 50 Prozent an. Auch die Zahl der Beamten unter den Wählern sank von 27 Prozent auf 10 bis 12 Prozent. Wird die AfD eine Partei der „kleinen Leute“, identitätspolitisch rechts und wirtschaftspolitisch links?

Ich kenne diese Zahlen nicht. Aber wir waren immer eine Partei der kleinen Leute. Ja, es gibt einen starken sozial ausgerichteten Flügel in der Partei, das hat vor allem mit der Sozialisation im der ehemaligen DDR zu tun. Aber es gibt ebenso klare wertkonservative und liberale Positionen, die mehr auf die Wirtschaft als auf die Sozialpolitik schauen. Das ist eher eine optische Geschichte: Ja, da sind einige Professoren ausgetreten. Aber ich glaube nicht, dass sich die Partei sehr verändert hat.

Sie waren 2012 einer der Gründer der AfD, beim letzten Parteitag haben Sie sich als Parteivorsitzender zurückgezogen, ihr Nachfolger Tino Chrupalla sagte zum Abschied: „Den Zusammenhalt der Partei haben wir vor allem ihm zu verdanken.“ Seitdem sind vier Monate vergangen, und die Partei brennt lichterloh. Haben Sie zusammengeklammert, was nicht zusammengehört?

Ich bin immer für die Einheit der Partei eingetreten, weil ich nicht glaube, dass wir getrennt marschierend größere Erfolge hätten. Aber ich bin nicht der einzige: Auch Tino Chrupalla und Alice Weidel sehen das so.

Aber Tino Chrupalla hat einen anderen Status als Sie: Sie haben die Partei gegründet, haben mit Ihrer großväterlichen Art eine andere Autorität.

Das kann schon sein. Ich bin der letzte Gründer, und aufgrund von Alter und Lebenserfahrung hat man eine andere Autorität. Aber auf Dauer trägt das in einer Partei nicht. Es kommt darauf an, dass es viele Kräfte gibt, die für die Gemeinsamkeit stehen. Wenn Sie die Reaktionen auf Meuthens Überlegungen ansehen, dann ist das durchweg negativ.

Wie sehen Sie denn den Umgang der AfD mit der Corona-Krise? Niedersachsens AfD-Chef Hampel hat Corona als „verhältnismäßig leichte Grippe“ bezeichnet, in Sachsen zwang die AfD-Fraktion noch am 17. März den Landtag mit 118 Mitgliedern zu einer ordentlichen Sitzung ...

Eine solche Krise ist die Stunde der Exekutive. Die Handlungsmöglichkeiten der Regierung stehen in einem ganz anderen Verhältnis zu den Kritikmöglichkeiten der Opposition. Aber es gibt in allen Fraktionen unterschiedliche Bewertungen der Reaktionen auf die Pandemie – das finden Sie auch bei der FDP.

Wie ist denn Ihre Position?

In diesem Moment ist die weitgehende Einschränkung des öffentlichen Lebens richtig. Die Kollateralschäden überwiegen noch nicht. Das kann aber mit jeder Woche anders werden – und dann haben wir eine völlig andere Stimmungslage in der Bevölkerung. Wenn man eine andere Politik vorschlägt, muss man den richtigen Zeitpunkt erwischen.

Der Bundesvorstand hat den Vorstand der Saar-AfD „aufgrund schwerwiegender Verstöße gegen Grundsätze oder Ordnung der Partei“ abgesetzt. Aber schon der letzte Versuch 2016, den Landesverband aufzulösen, scheiterte. Kann dieser Bundesvorstand seine Beschlüsse überhaupt durchsetzen?

Ja, das kann er. Das haben wir schon einmal in Niedersachsen gemacht. Das ist das geeignete Mittel.

Aber was machen Sie, wenn der Vorstand des Landesverbandes sich beim nächsten Parteitag wieder zur Wahl stellt?

Das ist in der Tat eine schwierige Situation, die letztlich nur durch eine Blutauffüllung durch neue Parteimitglieder verbessert werden kann. Der Landesverband Saarland ist nicht mehr als ein größerer Kreisverband. Deshalb gibt es dort in der Politik immer wieder Verwerfungen – das habe ich schon zu CDU-Zeiten erlebt – die es schwer machen, nach Regeln zu regieren, wie es in der übrigen Republik üblich ist. In diesem Fall geht es um eine Familie, die den Saar-Landesverband dominiert.

Zuletzt gab es neue Vorwürfe gegen Andreas Kalbitz, ihren Nachfolger als Chef des AfD-Landesverbandes Brandenburg und Strippenzieher für den Flügel. Das Bundesamt für Verfassungsschutz verfügt laut SPIEGEL über eine Mitgliederliste der verbotenen Heimattreuen Deutschen Jugend (HDJ) von 2007, die unter der Mitgliedsnummer 01330 „Familie Andreas Kalbitz“ führt. Die HDJ steht auf der Unvereinbarkeitsliste der AfD. Kann Herr Kalbitz weiter Mitglied der AfD sein?

Natürlich kann Herr Kalbitz weiterhin Mitglied der AfD sein, es sei denn, dass sich das, was der Verfassungsschutz behauptet, hieb- und stichfest belegen lässt. Zu diesem Zweck wird Herr Kalbitz juristisch gegen den Verfassungsschutz vorgehen. Denn eine Mitgliedskarte mit irgendeiner Nummer und einem Eintrag „Kalbitz“ kann Ihnen jeder Sechsjährige produzieren. Deshalb bin ich nicht bereit, die schlichte Behauptung des Verfassungsschutzes schon als Beweis zu werten. Andreas Kalbitz wird auf Herausgabe klagen, damit man sehen kann, worum es da eigentlich geht. Er beharrt darauf, nie Mitglied gewesen zu sein.