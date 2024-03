Wiederwahl Putins - Kreml weiter auf Kriegskurs

Das amtliche Wahlergebnis in Russland lautet: 87,2 Prozent für Putin. Doch die Ablehnung des zunehmend totalitär agierenden Regimes verlangt in Russland ein hohes Maß an persönlichem Mut. Diesen bringt nur ein Bruchteil der Gesellschaft auf.