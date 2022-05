„Serbien und Russland – auf ewig Brüder“, skandierten die rund 1000 russophilen Putin-Fans aus der rechtsextremen Szene, die Anfang März in der Belgrader Innenstadt vor das Zarendenkmal vor Serbiens Präsidentenpalast zogen. Zwei Wochen später rollte ein Autokonvoi mit wehenden Russlandflaggen zur „Unterstützung des russischen Volkes“ durch das Zentrum der Zweistromstadt an Donau und Save: Selbst das russische Panzer-„Z“ prangte aus Solidarität mit den Aggressoren in der Ukraine auf serbischem Autoblech.