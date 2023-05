In der weltweit bekanntesten Besucherattraktion des amerikanischen Bundesstaates Florida, Disney World, gehört langes Warten unverzichtbar zum Gesamterlebnis, kann man vor einigen der klassischen Rides wie „Peters Pan’s Flight“ oder der Fahrt durch das Bergwerk der Sieben Zwerge an einem normalen Sommertag doch schon mal eine Stunde und länger in der sonnenbestrahlten Schlange stehen. Ist es dann endlich soweit, besteigt man das einer milden Achterbahn ähnelnde Gefährt mit einem Glücksgefühl, in das sich leichte Erschöpfung mischt.

Die nunmehr offiziell gewordene Präsidentschaftskandidatur des Gouverneurs von Florida, Ron DeSantis, ist über viele Monate von Kommentatoren und in Talkrunden derart in allen Einzelheiten ventiliert worden, dass selbst bei seinen Anhängern die Macht des nun endlich Faktischen nur bescheidene Adrenalinstöße generieren dürfte.