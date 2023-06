Um auf Afghanistan zurückzukommen. Leonid Wolkow ist ein enger Vertrauter des in Russland inhaftierten Oppositionellen Alexei Nawalny. Er hat im Vorwort zu seinem Buch „Putinland“ eine interessante Anekdote beschrieben. Er sei im November 2021 nach Washington gefahren, und keiner habe sich für die russische Opposition interessiert, sondern jeder sprach zu dem Zeitpunkt nur noch vom kommenden Krieg in der Ukraine. Im August war der Westen aus Afghanistan abgezogen. Sie schilderten das als ein Fiasko. Aber vielleicht war es doch kein Fiasko? Wenn der Westen heute noch in Afghanistan wäre, wäre das seine Achillesferse. Auf der einen Seite Pakistan und auf der anderen die ehemaligen GUS-Staaten als Routen für die Versorgung der Truppen. Ist es nicht möglich, dass der Abzug mit der Erwartung des kommenden Krieges in Zusammenhang stand?