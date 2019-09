Andrzej Przyłębski ist Polens Botschafer in Berlin und Professor an der Adam-Mickiewicz-Universität Posen.

Für Polen stellte der Zweite Weltkrieg die schrecklichste Erfahrung in der gesamten Geschichte der polnischen Nation dar. Unser Land hat infolge des Krieges ein Sechstel seiner Bevölkerung und weite Gebiete verloren. Die Eliten wurden dezimiert und konnten sich von diesem Aderlass bis heute nicht vollständig erholen. Die Grenzverschiebung nach Westen, das heißt die Übergabe ehemaliger deutscher Gebiete an Polen war entgegen den in Deutschland verbreiteten Meinungen nicht imstande, die im Osten erlittenen Verluste auszugleichen, denn Polen verlor dort mit der polnischen Kultur und Staatlichkeit seit jeher verbundene Kerngebiete. Dabei sei zum Beispiel an Polens beste Universitäten in Wilno und Lwów zu erinnern.

Obwohl wir glücklicherweise nach dem Krieg keine sowjetische Republik wurden, geriet das Land für 60 Jahre unter den Einfluss der Sowjetunion. Dies führte nicht allein dazu, dass Polen wirtschaftlich stagnierte und allmählich den Anschluss an die gesellschaftlich-technische Entwicklung Westeuropas verlor, sondern auch zur zivilisatorischen und kulturellen Rückschrittlichkeit, um nicht zu sagen: zum moralischen Verfall. Die Folgen dieses Verfalls sind bis auf den heutigen Tag spürbar – allein in der Tatsache, dass bei den Wahlen zum Europäischen Parlament 30 Jahre nach dem Ende des Kommunismus ehemalige Parteifunktionäre des kommunistischen Regimes gewählt werden: die Herren Cimoszewicz, Miller und andere. Das zeugt von den Ausmaßen des moralischen Chaos, das aufgrund nicht aufgearbeiteter Verbrechen des kommunistischen Systems, darunter der damaligen Justiz, entstand.

Die Bombardierung von Wielun

Aber zurück zu dem eigentlichen Ereignis, zum Zweiten Weltkrieg. Am 1. September des Jahres 1939 hat Deutschland Polen überfallen. Als eigentlicher Anfang des Krieges galt bisher die Beschießung der polnischen Positionen in Westerplatte bei Danzig durch den Panzerschiff Schleswig-Holstein. Heute fängt aber eine andere Deutung zu fungieren, die auf ein anderes, ein paar Minuten früheres Ereignis hinweist:

Auf die Bombardierung von Wielun, einer kleinen, nah der Grenze liegenden Stadt, in der kein polnisches Militär stationiert war. Bombardierung des Krankenhauses, der Kirchen, des Altmarkts, der Synagoge. Und vielen Wohnhäuser. Ein symbolisches Ereignis, kann man sagen, denn es zeigte sich darin der neue, totale, auf die Vernichtung der Zivilbevölkerung gezielte Charakter dieses Kriegs. Eben deshalb trafen sich heute Früh der deutsche und der polnische Präsidenten in Wielun, um 4:40 Uhr.

Vieles über den Verlauf des Krieges ist in Deutschland bekannt. Daher möchte ich auf einige Fragestellungen hinweisen, die in Deutschland, in Westeuropa und in Nordamerika in der Regel übergangen werden. Als erstes: Die westeuropäische Öffentlichkeit (sehen wir einmal von den Historikern ab) nimmt den Zweiten Weltkrieg sehr oft mit Blick auf den Holocaust oder den deutsch-sowjetischen Krieg wahr. Der Überfall Deutschlands auf Polen wird als ein sogenannter Blitzkrieg bezeichnet und als belangloser Auftakt zu dem eigentlichen Krieg an allen Fronten interpretiert. Die Wahrheit ist allerdings komplexer.

Warten auf Frankreich und Großbritannien

Als am 1. September 1939 Deutschland Polen überfallen hatte, gab es bei der polnischen Heeresführung keinen Zweifel über die Überlegenheit der nazistischen Truppen. Der Verteidigungskrieg verfolgte nicht das Ziel, die Deutschen zurückzudrängen, sondern sie aufzuhalten und bis zur Kriegserklärung durch Frankreich und Großbritannien Widerstand zu leisten, denn eine solche war aufgrund zwischen den drei Ländern geltender Abkommen zu erwarten.

Großbritannien und Frankreich stellten den Deutschen am 3. September 1939 ein Ultimatum und forderten einen sofortigen Rückzug vom polnischen Gebiet und aus der Freien Stadt Danzig. Den nächsten Schritt unserer westlichen Verbündeten stellte die Kriegserklärung an das Dritte Reich dar. In Polen nahm man diese mit Begeisterung auf. Die Alliierten hätten innerhalb von zwei Wochen nach der Kriegserklärung die deutschen Truppen angreifen müssen. Dies geschah jedoch nicht, obwohl die Engländer und die Franzosen den Deutschen an der westlichen Front eindeutig überlegen waren (110 alliierte Verbände standen gerade 23 deutschen gegenüber!). Warum nahmen sie den Kampf nicht auf, der aller Wahrscheinlichkeit nach dem Krieg ein schnelles Ende gesetzt hätte?

Empörender Verzicht auf Kriegshandlungen

Die Antwort auf diese Frage ist in der idyllischen Ortschaft Abbeville zu finden, wo sich am 12. September, das heißt fünf Tage vor dem vertraglich festgesetzten Termin des Angriffs der Alliierten auf Deutschland, Vertreter des Obersten Kriegsrates Frankreichs und Großbritanniens trafen. Im Beisein der Regierungschefs Neville Chamberlain und Edouard Daladier wurde der empörende Verzicht auf Polen versprochene Kriegshandlungen an der westlichen Front und auf britische Luftangriffe auf Deutschland beschlossen.

Der Beschluss von Abbeville ließ nicht allein Deutschland freie Hand – er bewegte darüber hinaus den zu diesem Zeitpunkt noch unentschlossenen Josef Stalin dazu, seine Rote Armee gegen Polen zu schicken. Statt der französischen Offensive erlebte Polen am 17. September 1939 den sowjetischen Angriff auf die östlichen Grenzgebiete. Diesem doppelten Überfall konnten die polnischen Truppen, die sich gerade in den grenznahen Regionen sammelten, nicht die Stirn bieten.

Auf Abbeville folgte der „seltsame Krieg”, der in seliger Untätigkeit der französischen und der deutschen Heere an der Westgrenze des Dritten Reiches bestand. Diese merkwürdige Situation dauerte bis zum Frühling 1940 an, als sich die deutschen Kräfte nach der Niederschlagung Polens mehrheitlich an der Westgrenze sammeln und die Franzosen schnell überwältigen konnten.

„Lebensraum“ als Hauptziel

Eine andere, auch falsche Perspektive auf den Zweiten Weltkrieg, die in der deutschen und westeuropäischer Öffentlichkeit sogar präsenter ist, besteht in der Fokussierung auf den Holocaust. Der Holocaust ist ohne Zweifel ein beispielloses Ereignis der Menschheitsgeschichte, unabhängig davon, dass ethnisch motivierte Massenmorde bereits vorher verzeichnet wurden. So sei an den durch die Türken verübten Völkermord an den Armeniern erinnert, dessen der Deutsche Bundestag vor Kurzem gedachte.

Es gibt jedoch kaum überzeugende Argumente zur Unterstützung der Behauptung, Hitlers Hauptziel im Zweiten Weltkrieg habe in der Auslöschung der Juden bestanden. Sein Ziel war die Eroberung von etwas, was „Lebensraum“ genannt wurde – einem weiten Gebiet, auf dem sich der „deutsche Übermensch“ hätte frei verwirklichen können, um der Welt sein „Zivilisationspotential“ zu beweisen. Im Zusammenhang mit diesem Hauptziel wurde die Zerstörung von Städten und Dörfern geplant, im Zusammenhang damit sollten die Slawen – an erster Stelle die Polen – zu für deutsche Herren arbeitenden Sklaven degradiert werden. Die Ermordung, beziehungsweise Versklavung meiner Landsleute bedeutete also den ersten Schritt bei der Verwirklichung eines solchen neuartigen Plans.

Beraubt, zerstört, vernichtet

Die ersten Vertriebenen des Zweiten Weltkrieges waren daher, bereits im Oktober 1939, eben Polinnen und Polen aus Poznan, Großpolen und Pommern, die in die östlichen polnischen Gebiete deportiert oder grausam ermordet wurden. Das letztere, die Ermordung, wurde das Schicksal der polnischen Intellektuellen in dieser urpolnischen Region: Wissenschaftler, Künstler, Geistliche, Politiker, Teilnehmer des Großpolnischen Aufstandes. Bei ihrer Auslöschung wurde systematisch vorgegangen – anhand von Listen, die mit Unterstützung der von den Polen so gastfreundlich aufgenommenen deutschen Bevölkerung dieser Region bereits vor dem Krieg angefertigt wurden. Es lohnt der Hinweis, dass dies alles drei Jahre vor der Entstehung des Vernichtungslagers Auschwitz geschah. Die ersten Todesopfer in Auschwitz waren, selbst noch einige Monate nach der Gründung des Lagers, Menschen polnischer Nationalität, was die Welt vergessen hat.

An dieser Stelle will ich in aller Kürze an etwas erinnern, wovon ich Jahr für Jahr spreche – und zwar zweimal, am 1. September und am 8. Mai. Gemeint sind die furchterregenden Resultate des Krieges, der die Welt insgesamt mehr als 50 Millionen Tote und über 100 Millionen Verwundete kostete. In Polen waren es circa sechs Millionen. Hinzu kam der Siegeszug des Kommunismus gleich nach dem Krieg, der viele Länder für lange Zeit in ihrer Entwicklung hemmte. Polen wurde beraubt und zerstört, seine Hauptstadt vernichtet und erst im Laufe langjähriger Bemühungen wiederaufgebaut; die Intellektuellen wurden ermordet, die Volksmassen umgesiedelt.

Bis heute kein Denkmal für die polnischen Opfer

Dieser Aufzählung füge ich häufig den Satz hinzu: Polen war das größte Opfer des Zweiten Weltkriegs. Die öffentliche Meinung konzentriert sich auf die Juden, welche dem Versuch einer totalen Auslöschung ausgesetzt wurden. Einem zum Glück misslungenen Versuch. Einem Versuch, aus dem die Siegesmächte einiges über den Europa und Amerika belastenden Antisemitismus gelernt haben. Dank dieser Lektion willigten sie in die Entstehung des Staates Israel als Repräsentant und Beschützer der jüdischen Nation ein, der eine gewisse Garantie bedeutet, dass sich der Holocaust nie wiederholen wird. Es ist ein Staat, der eine nicht zuletzt finanzielle Unterstützung seitens des Westens, aber auch die politische und menschliche Unterstützung aus Polen, erfährt. Ohne in Polen, beziehungsweise durch die Polen ausgebildeten Offiziere und Soldaten wäre die israelische Armee nicht das was sie ist.

Ich habe die von der Botschaft, die ich leite, jährlich am 1. September und am 8. Mai veranstalteten Gedenkfeierlichkeiten erwähnt. Sie finden auf dem Britischen Friedhof in Berlin statt, wo einige Hunderte alliierte Soldaten bestattet wurden, darunter fünf polnische Flieger der Royal Air Force, die über Berlin abgeschossen worden waren. Wie man sich denken können, handelt es sich dabei um einen Ersatzort, weil Deutschland bis jetzt noch kein Denkmal für die polnischen Opfer des Nationalsozialismus errichtet hat.

Meine Ansprachen auf dem Friedhof schließe ich mit einer Anknüpfung an den naheliegenden Spruch: „Nie wieder Krieg!” In meinem Mund bedeutet er allerdings nie einen Aufruf zum Pazifismus, denn jede von einer fremden Macht überfallene Nation ist zum Verteidigungskrieg verpflichtet. Der Krieg zwischen Polen und Deutschland im Jahr 1939 war ein solcher Krieg. Die Worte „Nie wieder Krieg!” richten sich an die potentiellen Angreifer, die es nach den Erfahrungen des Zweiten, aber auch des Ersten Weltkriegs, nie mehr wagen sollten, einen anderen Staat zu überfallen. Es gibt für Länder und Nationen viele andere Methoden der Konfliktlösung. Konflikte wird es immer geben, denn so ist die Natur des Menschen und auch das Wesen der Rivalität zwischen Ländern und Nationen.

Schmerzliche Sanktionen müssen sein

Damit derartige Konflikte friedlich gelöst werden, müssen aggressive Überfälle von der internationalen Öffentlichkeit eindeutig verurteilt werden. Nicht allein mit Worten, sondern mit entsprechenden Sanktionen. Schmerzlichen Sanktionen. Sehen wir solch effektive Sanktionen nach dem russischen Überfall auf Georgien, nach dem Anschluss Ossetiens und Abchasiens oder der Krim, nach dem Angriff im Donbas? Diese Frage lasse ich unbeantwortet.

Polen hatte im September 1939 allen Grund dazu, sich der Übermacht des Dritten Reiches zu widersetzen: Sie hatte Soldaten, die ihre Tapferkeit später an vielen Fronten des Krieges gezeigt haben, es gab Unterstützung in der Bevölkerung und das Abkommen mit Frankreich und mit Großbritannien. Während des Kriegs stand der Exilregierung Polens eine Untergrundarmee zur Verfügung, die mehr als 300.000 Soldaten zählte. Unter dem sowjetischen Kommando haben die Polen unter anderem Berlin erobert. Im Westen und im Süden kämpften sie erfolgreich unter anderem bei Monte Casino, Tobruk oder Arnheim. Wir durften hoffen, dass nach dem Sieg über Hitler unser Staat in seiner Vorkriegsgestalt wieder entstehen würde. Das Schicksal – oder nennen wir es beim Wort: die Bequemlichkeit und Feigheit des Westens – wollte es anders.

Verrat an ihrem treuesten Verbündeten

Wie „hoch” der polnische Beitrag zur Besiegung des Dritten Reiches von unseren „Verbündeten” geschätzt wurde, gehört zu den traurigsten Kapiteln des Zweiten Weltkrieges. Polen wurde der Sowjetunion unterworfen, wodurch Tausende Soldaten der Heimatarmee und der nationalen Streitkräfte ums Leben kamen. Polnische Flieger, die am tapfersten von allen um London gekämpft hatten, die Besten von den Besten, was die Anzahl der Treffer belegte, ließen die Briten auf Stalins Wunsch nicht an der Londoner Siegesparade teilnehmen. Sie mussten auf dem Bürgersteig stehen und zuschauen.

Die Panzerdivision von General Maczek, die bei der Kesselschlacht von Falaise die doppelt stärkere deutsche Panzertruppen besiegte (vor einigen Tagen berichtete darüber auch die deutsche Presse) und im Anschluss daran die Niederlande befreite, wurde danach in der deutschen Stadt Haaren stationiert, die dadurch für zwei Jahre zur einzigen wirklich freien Enklave des polnischen Staates wurde. Die ursprüngliche Namensänderung von Haaren in Lwów, das heißt Lemberg, wurde auf Wunsch Stalins rückgängig, und den Soldaten wurde die Rückkehr in die Heimat empfohlen, was mit Repressionen verbunden war. Dieser Verrat an ihrem treuesten Verbündeten blieb seitens der Alliierten bis heute ungeklärt. Deshalb wird er tunlichst mit Schweigen belegt.

Eine Gedenkstätte in Berlin errichten

Infolge des Krieges entstand ein neues, demokratisches Deutschland, wenigstens im westlichen Teil des Landes. Und uns Polen blieb nichts anderes übrig, als uns durch Verstehen, Verständigung, Annäherung und Versöhnung mit der neuen Situation zu arrangieren. Dies geschieht seit fast 50 Jahren, nicht ohne Erfolge. Die Ergebnisse sind nicht immer zufriedenstellend, man spricht manchmal sogar vom Verständigungskitsch.

Es gibt aber viele Gegenbeispiele – nehmen wir die Teilnahme des deutschen Außenministers Heiko Maas an der Gedenkfeier in Warschau anlässlich des Ausbruchs des Warschauer Aufstandes und seine herrliche Rede im Museum des Warschauer Aufstandes am 1. August dieses Jahres. Er sprach nicht mehr von „den Nazis“, sondern von den Deutschen: von der deutschen Schuld und der deutschen Verantwortung. Und betonte die Notwendigkeit, ein „polnisches Denkmal“ (beziehungsweise eine Gedenkstätte für Polen) in Berlin zu errichten.

Gedenken als wesentlicher Bestandteil

Dieser Aspekt der deutsch-polnischen Beziehungen lässt sich verallgemeinern. Denn das Vertrauen zwischen den Völkern bleibt nach wie vor eine wichtige Aufgabe. Und nur dieses Vertrauen kann uns einen dauerhaften Frieden garantieren. Für Polen und Deutschland erwuchs aus der Befreiung der Welt von der Barbarei des Nationalsozialismus und des Faschismus eine historische Aufgabe: Die beiden Nationen mussten einen neuen Weg zueinander, zu einer gemeinsamen Zukunft finden. Diese Zukunftsorientierung darf aber nicht heißen, dass die Vergangenheit vergessen würde. Ganz im Gegenteil – nur diejenige, die ihre Herkunft kennen, können sie die Zukunft verantwortungsvoll und gewissenhaft gestalten.

Das Gedenken an die Opfer des Kriegs bleibt ein wesentlicher Teil unserer Identität und unserer Bildung. An dieser Stelle möchte ich an die Bildungsinstitutionen Deutschlands appellieren: Das Gedenken an das, was während des Zweiten Weltkriegs in meinem Land geschehen ist, muss in Deutschland zum wesentlichen Bestandteil der historischen Bildung der ganzen Nation werden und sollte nicht nur Auserwählten vorenthalten bleiben.