Der selbst bei türkischen Linken und bei linken Kemalisten beliebte kurdische Politiker Selahattin Demirtas wiederum rechnete nach den Wahlen mit seiner Partei, der HDP, ab. Sein Wunsch nach einer Kandidatur sei abgelehnt worden, daher habe die Partei schlechte Wahlergebnisse erzielt, so Demirtas. Demirtas Kritik folgte sein Rückzug aus der Parteipolitik. Bei Erdogans Siegesrede im Anschluss an seinen Sieg hatten seine Anhänger in Sprechchören die Todesstrafe für Demirtas gefordert. Ob der beliebte und charismatische Politiker nach dem erneuten Sieg Erdogans auf eine Entlassung aus dem Gefängnis hoffen kann, steht – wie bei Tausenden anderen politischen Häftlingen auch – in den Sternen.