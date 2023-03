So erreichen Sie Rüdiger Lüdeking:

Botschafter a.D. Rüdiger Lüdeking war während seiner Zeit im Auswärtigen Dienst (1980 - 2018) in verschiedenen Verwendungen, u.a. als stv. Beauftragter der Bundesregierung für Abrüstung und Rüstungskontrolle und Botschafter bei der OSZE, mit Fragen der Sicherheits- und Rüstungskontrollpolitik intensiv befasst.

Der Staatsbesuch von Präsident Xi in Russland hat große mediale Aufmerksamkeit erhalten. Nach dessen Ende rücken zwar wieder andere Themen in den Vordergrund, aber daran anknüpfende zentrale Fragen für die europäische Sicherheit bleiben: Was hat der Staatsbesuch über die Beziehungen zwischen Russland und der Ukraine ausgesagt? Müssen wir uns auf Änderungen der Mächtekonstellation und der Weltordnung einstellen? Und hat er neue Perspektiven für eine Beendigung des Ukrainekriegs eröffnet?

Selbst wenn der Krieg eine kaum vorhersehbare Dynamik entfaltet und wir bei der Beurteilung von dessen möglichem Ausgang vielfach auf Spekulationen angewiesen sind, ist es notwendig, diesen Fragen nachzugehen, um ein klareres Bild zu erhalten, welche Konsequenzen sich für unser politisches Handeln ergeben.