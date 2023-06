Am Samstagmorgen tauchte auf dem Nachrichtendienst Telegram ein Video auf, das offenbar „Verhandlungen“ zwischen Jewgeni Prigoschin, dem stellvertretenden russischen Verteidigungsminister Junus-bek Jewkurow und dem stellvertretenden russischen Generalstabschef Wladimir Alexejew im Hauptquartier des südlichen Militärbezirks in Rostow am Don zeigt. Am Vorabend hatte Prigoschin das russische Verteidigungsministerium beschuldigt, einen Raketenangriff auf ein Lager der Wagner-Gruppe durchgeführt zu haben, und angekündigt, dass seine Einheiten zu einem „Marsch der Gerechtigkeit“ gegen die russische Militärführung aufbrechen würden. Über Nacht riegelten Wagner-Kämpfer dann mehrere Militär- und Verwaltungsgebäude in Rostow am Don ab.

Das in Riga ansässige Online-Portal Medusa hat soeben eine Abschrift des Gesprächs zwischen Prigoschin, Jewkurow und Alexejew veröffentlicht, das in dem Video zu hören ist.

Stunden vor diesem Gespräch hatte Generalleutnant Wladimir Alexejew ein Video aufgenommen, in dem er Prigoschins Vorgehen als „Dolchstoß in den Rücken des Präsidenten“ und als „Putschversuch“ bezeichnete und die Wagner-Kämpfer aufforderte, „zur Vernunft zu kommen“. General Sergej Surowikin, der von Oktober 2022 bis Januar 2023 Oberbefehlshaber der russischen Streitkräfte in der Ukraine war, veröffentlichte ein Video mit der gleichen Botschaft. Es ist unklar, wo Surowikin jetzt ist.

Prigoschin: Sie haben auf uns geschossen, und wir haben sie abgeschossen.

Jewkurow: Sie haben sie abgeschossen?

Prigoschin: Ich habe sie abgeschossen. Schon den dritten. Und wir werden sie alle abschießen, wenn ihr sie weiter schickt. Denn ihr trefft unschuldige Zivilisten. Sie töten Zivilisten; sie haben gerade einen Bus mit Menschen in die Luft gejagt, und sie sind völlig gewissenlos.

Jewkurow: Zunächst einmal höre ich zum ersten Mal von dieser Sache. Und lassen Sie uns nicht verallgemeinern.

Alexejew: Ich bin gekommen, um zu diskutieren... [unverständlich]

Prigoschin (zu Jewkurow): Ich spreche Sie formell an – warum sprechen Sie mich wieder informell an?

Jewkurow: Ich habe Sie nicht informell angesprochen.

Prigoschin: Hä?

Jewkurow: Ich habe Sie [das formelle „Sie“] nicht „Ty“ genannt, ich habe nur gesagt: Lassen Sie uns nicht verallgemeinern. Wenn Sie förmlich sein wollen.

Prigoschin: Ja, ich spreche respektvoll mit Ihnen.

Jewkurow: Wenn du sagst... [unverständlich] Aber hören wir zu, wir müssen noch überlegen – was sollen wir tun? [unverständlich]

Prigoschin: Noch einmal: Wir sind hierher gekommen. Wir wollen den Generalstabschef [Waleri Gerassimow] und [Verteidigungsminister Sergej] Schoigu holen.

Jewkurow: Der Chef des Generalstabs ist nicht [unverständlich].

Alexejew: (lacht) Nimm sie!

Prigoschin: Wir bleiben hier, bis wir sie haben, wir werden die Stadt Rostow blockieren und nach Moskau gehen.

Jewkurow: Dann bitte ich Sie, Ihre Leute von hier abzuziehen... [unverständlich]

Prigoschin: Nein, unter keinen Umständen. Die Jungs bleiben hier.

Jewkurow: Nein. Nun, Sie kommen aus der Perspektive...

Prigoschin: Wir hindern Sie nicht daran, Ihre Truppen zu befehligen.

Jewkurow: Sie sollten uns natürlich nicht daran hindern, [unverständlich], die Leute sterben da draußen, genau wie alle anderen.

Prigoschin: Der Grund, warum die Leute sterben, ist, dass ihr sie in den Fleischwolf werft.

Jewkurow: (abgelenkt durch das Klingeln seines Telefons) [unverständlich] diese Frage.

Prigoschin: Diese Frage ist nicht rhetorisch. Die Menschen sterben, weil Sie sie durch den Fleischwolf drehen. Ohne Munition, ohne jeden Gedanken, ohne jeden Plan.

Jewkurow: (nimmt den Hörer ab) Hallo?

Prigoschin: Ihr seid einfach nur senile Clowns.

(Video scheint vorwärts zu springen)

Alexejew: Was mich am meisten beunruhigt, ist, dass sie in Kiew mindestens drei Tage lang feiern werden [unverständlich].

Prigoschin: Und wo?

Alexejew: In Kiew.

Prigoschin: Das ist keine große Sache. Eine Feier mit Champagner in Kiew [findet statt], wenn man Krasnyj Lyman, Isjum [ukrainische Städte] und alles andere aufgibt. Dann feiern sie eine Woche lang in Kiew. Aber wir ziehen uns nicht zurück. Und deshalb sind wir hierher gekommen, um die Schande des Landes zu beenden, in dem wir leben.

Jewkurow: Wenn wir in dieser Art von...

Prigoschin: Das ist die Nummer eins.

Jewkurow: Sie haben angefangen, in diesem Ton zu sprechen.

Prigoschin: Nun, natürlich.

Jewkurow: Was für Verhandlungen können wir dann führen?

Alexejew: Sie verstehen, dass nicht jeder, nicht jeder flieht...

Prigoschin: Hören Sie zu. Einmal noch. Noch einmal. Wenn wir mit Ihnen allen in einem normalen Ton reden würden, wären wir nicht in Panzern hier angekommen. Habt ihr das verstanden?

Mann außerhalb des Bildes: Und wir wären nicht mit Hubschraubern beschossen worden.

Jewkurow: Sie glauben, dass alles, was Sie im Moment tun, richtig ist. Ist das richtig?

Prigoschin: Vollkommen richtig. Wir sind dabei, Russland zu retten.