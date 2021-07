Hunderte Sofioter, davon manche mit einem Glas Champagner in der Hand, gedachten am Freitagabend vor dem Staatspräsidium den monatelangen Massenprotesten gegen die Koalitionsregierung von Ministerpräsident Boiko Borissow vor einem Jahr. Am Vormittag des 9. Juli 2020 war die bulgarische Staatsanwaltschaft zu einer Razzia in den Sitz des bulgarischen Staatspräsidenten eingedrungen. Daraufhin trat Staatspräsident Rumen Radew mit erhobener Faust vor die Demonstranten und solidarisierte sich unmissverständlich mit ihrer Forderung nach sofortigen Rücktritten von Langzeit-Premier Borissow und Generalstaatsanwalt Ivan Geschev.

Mit seiner für einen Staatspräsidenten mit repräsentativer Funktion unerhörten Agitprop-Geste positionierte sich Radew klar auf der Seite der Bulgaren, die nichts so sehr ersehnen wie die Überwindung des korrupten und klüngelhaften Status quo und die Schaffung tatsächlich rechtsstaatlicher Verhältnisse.