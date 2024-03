Nikki Haley war die erste bedeutende Kandidatin, die Donald Trump für die republikanische Präsidentschaftskandidatur 2024 herausforderte. Jetzt ist sie als letzte Konkurrentin aus dem Rennen ausgestiegen. Bevor sie sich nach ihrem miserablen Abschneiden am „Super Tuesday“ endgültig entschied, ihre Kandidatur aufzugeben, hatte sie zuvor bereits in Iowa, New Hampshire, Nevada, South Carolina und Michigan verloren. Lediglich in Vermont und Washington D.C. konnte sie Siege einfahren. Trump hingegen konnte die Vorwahlen in 23 Staaten und Territorien für sich entscheiden.

Doch trotz ihrer krachenden Niederlage bei den republikanischen Vorwahlen bleibt die ehemalige Botschafterin bei den Vereinten Nationen optimistisch. „Ich bedauere nichts“, sagte Haley dem The Guardian. „Und obwohl ich nicht mehr kandidieren werde, werde ich nicht aufhören, meine Stimme für die Dinge einzusetzen, an die ich glaube."

Liebling der Unabhängigen

Im Gegensatz zu Ron DeSantis, der einst als aufstrebender republikanischer Star galt und seine Präsidentschaftskandidatur bereits im Januar beendete, schlägt sich Haley jetzt aber nicht einfach auf die Seite Donald Trumps. Stattdessen rief sie den ehemaligen Präsidenten in ihrer Rede dazu auf, sich die Unterstützung jener Republikaner und unabhängigen Wähler, die bisher Haley unterstützt hatten, erst einmal zu verdienen. Anders als DeSantis verabschiedet sich die deutlich unterlegene Haley also nicht kleinlaut aus diesen Vorwahlen, sondern erhobenen Hauptes.

Umfragen zufolge war Haley vor allem bei Frauen in Vorstädten und bei Unabhängigen beliebt, beides wichtige demografische Gruppen für einen Präsidentschaftskandidaten respektive eine Präsidentschaftskandidatin, um nicht nur im eigenen Lager – wie etwa Trump unter seinen Hardcore-Fans – zu punkten, sondern allgemeine Wahlen zu gewinnen. Aus diesem Grund schnitt Haley in theoretischen Kopf-an-Kopf-Duellen mit Präsident Joe Biden oft besser ab als Trump.

Das lag nicht zuletzt an ihrer klaren Unterstützung für verbündete Nationen in Kriegs- und Krisensituationen, namentlich für die Ukraine und Israel, aber auch für das von China bedrohte Taiwan. Eine Nikki Haley wäre beispielsweise auch nie auf die Idee gekommen, Nato-Bündnispartner öffentlich zu diffamieren. Anders als Trump mit seinem „Aufruf“ an Russland, Nato-Bündnispartner ruhig zu überfallen, wenn die ihren finanziellen Pflichten innerhalb des Bündnisses nicht nachkommen würden.

Ein plötzliches Kopf-an-Kopf-Rennen

Haleys Entwicklung von einer Trump-Anhängerin zu einer Erzrivalin des ehemaligen und womöglich bald neuen US-Präsidenten in den letzten Tagen des republikanischen Nominierungsrennens machte sie zur Bannerträgerin für die schwindende Anti-Trump-Fraktion in der republikanischen Partei. Trump, so sagte Haley den Wählern vor den Vorwahlen oft, sei „der richtige Präsident zur richtigen Zeit“ gewesen. Doch als sich Haley plötzlich in einem Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem republikanischen Spitzenkandidaten wiederfand, reagierte der ungehalten und überschüttete sie mit jeder Menge Beleidigungen. Darauf antwortete Haley wiederum mit einer Flut von Gegenangriffen.



Insbesondere in den vergangenen Wochen hatte sich ihre Rhetorik gegen Trump dann noch einmal deutlich verschärft. Einerseits räumte Haley ein, persönlich nichts gegen Trump zu haben, andererseits bezeichnete sie ihn als „Katastrophe“ für die Republikaner, nannte seinen Charakter „instabil“ und sein Auftreten „verstörend“. Das brachte ihr nicht zuletzt die Unterstützung weiterer Unabhängiger und gemäßigter republikanischer Wähler ein, während Spender zig Millionen Dollar in ihre Kampagne steckten.

Haleys „America First“-Politik

Politisch steht Haley gleichwohl für eine Trump gar nicht unähnlichen „America First“-Politik, die die Interessen der USA an erste Stelle setzt. Sie forderte eine stärkere nationale Sicherheit, eine Senkung der Staatsverschuldung und eine Verkleinerung der Bundesregierung. Zudem betonte sie stets ihre Erfahrung als Gouverneurin von South Carolina sowie als UN-Botschafterin und präsentierte sich als erfahrene Führungspersönlichkeit, die als US-Präsidentin fähig wäre, die multiplen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts zu meistern.

Zeitgleich warb sie um die Stimmen junger Menschen und forderte einen Generationenwechsel in der Politik. Sie kritisierte den „alten Trott“ in Washington und versprach, frischen Wind ins Weiße Haus zu bringen. Doch wie das eben häufiger ist, wenn Establishment gegen Establishment wettert, bezweifelten viele Wähler allerdings, dass es ihr damit wirklich ernst war beziehungsweise ist. Ein Vorwurf lautete, Haley tue nur so, als wolle sie frischen Wind in die Politik bringen, sei in Wahrheit aber auch nur eine gewöhnliche Politikerin mit einem langen, politischen Werdegang und eben Teil des Deep State Governments.

Viele Republikaner waren von Haleys Agenda nicht überzeugt

Ein Blick auf die Zahlen verdeutlicht, dass Haley eigentlich nie eine ernstzunehmende Chance hatte, gegen Trump erfolgreich zu sein. Dennoch bewerten Experten wie Warren Tompkins, ein langjähriger politischer Stratege in South Carolina, ihre Wahlkampf-Strategie der vergangenen Monate als in der Summe erfolgreich. „Sie ist immer bei der Sache, sehr diszipliniert und versteht die Medien und wie man mit ihnen umgeht“, sagte Tompkins gegenüber The State.

Haleys ehemalige Konkurrenten, Vivek Ramaswamy und Ron DeSantis, sind da anderer Meinung: Ramaswamy kritisierte Haley während öffentlicher Debatten dafür, dass sie Geld von wohlhabenden Spendern annehme. Darunter einige, die bereits Joe Biden unterstützt hatten. Und beide, DeSantis und Ramaswamy, beschuldigten Haley zudem, von führenden Vertretern von Wall Street-Riesen wie J.P. Morgan, Goldman Sachs und BlackRock gekauft worden zu sein. DeSantis behauptete sogar, Haley erlaube ihren Geldgebern, ihre wirtschaftliche Macht zu nutzen, um eine linke Agenda durchzusetzen. Letztlich waren es allerdings genau solche Anschuldigungen, die zu einer Wende in Haleys Kampagnenverlauf geführt hatten. Nachdem sie beispielsweise im vergangenen August knapp zwei Minuten lang gegen Ramaswamy über die Ukraine-Hilfe gewettert hatte, sprang Haley in New Hampshire auf den zweiten Platz hinter Trump.

Gescheiterter Wahlkampf, der Geschichte schreibt

Obwohl es für Nikki Haley am Ende nicht gereicht hat, konnte sie mit ihrer einjährigen Kampagne dennoch politische Geschichte schreiben. Mit Siegen in D.C. und Vermont wurde sie die erste Frau, die eine republikanische Vorwahl gewann. Zudem war sie die erste indisch-amerikanische Frau, die für die GOP kandidierte. Wie geht es nun also weiter?

Die 52-Jährige vertritt letztlich die traditionelle Riege der Republikaner, im Gegensatz zu Trump mit seiner MAGA-Bewegung. Doch könnten ihre jüngsten Auseinandersetzungen mit Trump ihre Möglichkeiten stark beeinträchtigen, in den nächsten Jahren weiterhin eine gewichtige Rolle innerhalb ihrer Partei zu spielen, geschweige denn innerhalb einer möglichen Regierung Trump II. „Sie wird definitiv keinen Posten in Trumps Regierung bekommen“, sagt etwa Miles Coleman vom Wahlprognosemagazin Sabato's Crystal Ball. Einerseits. Andererseits glaubt Coleman, dass Haley Hartnäckigkeit im Vorwahlkampf sie für eine Präsidentschaftskandidatur in vier Jahren qualifizieren könnte.

Und dann wäre da noch die theoretische Möglichkeit, dass Haley als Präsidentschaftskandidatin einer Third Party doch noch ins diesjährige Rennen ums Weiße Haus einsteigen wird. Haley selbst bestreitet zwar Pläne wie diese. Aber zur Wahrheit gehört eben auch, dass viele Amerikaner weder Trump noch Biden für eine jeweils weitere Amtszeit im Weißen Haus sehen wollen. Für sie wäre eine Präsidentin Nikki Haley eindeutig die bessere Option.