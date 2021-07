Im Petit Larousse, einem der wichtigsten Wörterbücher in Frankreich, gibt es seit der Edition von 2020 ein neues Wort: Écocide, auf Deutsch: Ökozid. Damit ist die absichtliche und langfristige Zerstörung des ökologischen Gleichgewichts durch Umweltverschmutzung gemeint. In Frankreich ist der Ökozid nun auch ein Straftatbestand. Wer also in Zukunft mutwillig und langfristig die Umwelt schädigt, der muss mit einer bis zu zehnjährigen Haftstrafe oder einer Geldstrafe von bis zu 4,5 Millionen Euro rechnen.

Der Ökozid ist Teil eines Gesetzespakets mit dem Ziel, die Treibhausgasemissionen in Frankreich bis 2030 zu reduzieren – um 40 Prozent im Vergleich zu 1990; es wurde am Dienstag von Senat und Nationalversammlung bestätigt. Die darin enthaltenen 146 Punkte sehen unter anderem die obligatorische Installation von Solaranlagen bei großen Neubauten und Renovierungen vor, mehr Platz für Teilautos, die Option vegetarischer Menüs in den Universitäts- und Staatskantinen sowie das Verbot von inländischen Kurzstreckenflügen, wenn das Ziel auch innerhalb von zweieinhalb Stunden mit der Bahn zu erreichen wäre. Der französische Premierminister Jean Castex nannte das Gesetz auf Twitter eine Frucht demokratischer Anstrengung mit historischer Schlagkraft. Die Regierung unter Macron könnte damit auch auf einen besseren Ruf beim Klimaschutz hoffen, der im kommenden Wahljahr 2022 eine große Rolle spielen wird.