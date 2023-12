So erreichen Sie Marcela Vélez-Plickert:

Marcela Vélez-Plickert ist Wirtschaftsjournalistin und hat fünfzehn Jahre in Lateinamerika gearbeitet. Heute schreibt sie von London aus vor allem für die chilenische Zeitung Diario Financiero. Sie hat in Guayaquil, Santiago de Chile und London studiert.

„Libertad, Libertad, Libertad“, schreit der Titel eines seiner Bücher. „Die Ketten sprengen, die uns davon abhalten zu wachsen“, so der Untertitel. Doch als neuer Präsident Argentiniens muss Javier Milei erkennen, dass er keineswegs ganz frei ist zu tun, was er will. Schon droht der mächtige Gewerkschaftsbund CGT mit Streiks und Blockaden, falls Milei sein radikales Programm, eine Art Schocktherapie, durchsetzen wolle.

Der selbst ernannte „Anarchokapitalist“, zuvor ein politischer Außenseiter, hat im November einen Erdrutschsieg gegen den Kandidaten der Peronisten errungen. Mit fast 56 Prozent der Stimmen kam er in den Präsidentenpalast, die Casa Rosada. Doch im Kongress verfügt Mileis libertäre Partei nicht mal über ein Fünftel der Sitze und muss Allianzen mit der konservativen Partei von Ex-Präsident Mauricio Macri schließen. Statt einer ultraliberalen Revolution stehen nun Kompromisse an.