Doch als er am 9. Februar von der Oxford Universität in England zu einem Vortrag eingeladen worden war, forderten jüdische Studierende, ihm den Auftritt zu verwehren. Der Filmemacher habe sich eklatanter antisemitischer Aussagen schuldig gemacht. Loach ist ein heftiger Kritiker israelischer Regierungspolitik. So hält er etwa den steigenden Antisemitismus in Europa nach israelischen Operationen im Gazastreifen für „verständlich”. Die Gleichsetzung von Israelis und Juden ist laut der international anerkannten IHRA-Definition aber als antisemitisch anzusehen.