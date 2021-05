Herr Battegay, die Schweiz hat am 19. April bei hohen Corona-Fallzahlen unter anderem Kinos, Theater, Fitnesscenter Restaurant-Terrassen, Museen und Freilichtbühnen geöffnet. Nun liegen aktuelle Inzidenzwerte in der Schweiz bei über 200. Dennoch hat der Schweizerische Bundesrat am Mittwoch neue Lockerungen für Ende Mai angekündigt: Sogar Innenräume von Restaurants sollen besucht werden dürfen. Wie lässt sich das Vorgehen rechtfertigen?