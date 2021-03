Die Welt ist auf diesen Impfstoff angewiesen. Über 20 Millionen Dosen sind in der EU und im Vereinigten Königreich verimpft worden, weitere 27 Millionen einer Version des Impfstoffs in Indien, und über die COVAX-Fazilität für den gleichberechtigten Zugang zu COVID-19-Impfstoffen in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen werden 170 Millionen Dosen geliefert. Der AstraZeneca-Imfpstoff kann in einem normalen Kühlschrank gelagert werden und kostet nur ein paar Dollar. Gerade in Afrika ist es der einzige Impfstoff, der in großer Zahl verfügbar sein wird.

Nun berichtet die Zeitschrift Nature ausführlich über anhaltende Zweifel am Grad der Wirksamkeit des Impfstoffs, auch nach jüngsten Studien. Die bisher vom Unternehmen genannte 79-prozentige Wirksamkeit scheint amerikanischen Forschern zu hoch gegriffen. Sie rechnen aufgrund jüngster Daten mit einer Wirksamkeit um die 70 Prozent. Das wäre nah an der 66-prozentige Wirksamkeit des Johnson & Johnson-Impfstoffs, aber deutlich weniger als die über 90-prozentige Wirksamkeit der Stoffe von Pfizer und Moderna. Es gibt zudem eine neue Studie in Südafrika, die zeigt, dass der Impfstoff bei einer Mutante des Virus leichte und mittlere Ansteckungsverläufe nicht verhindert.

Befürchteter Vertrauensverlust

Bei der Einschätzung der Sicherheit des Impfstoffs liegt die Zeitschrift auf der Linie der europäischen EMA, die lediglich den Packungshinweis auf das äußerst geringe Risiko der aufgetretenen Nebenwirkungen empfahl. Zum auslösenden Mechanismus, der zu jenen Blutgerinnseln im Gehirn geführt hat, wird nun geforscht – mit ersten Ergebnissen.

Es wird nun befürchtet, dass jene neuen Zweifel an der Wirksamkeit des AstraZeneca-Impfstoffs zu einem empfindlichen Vertrauensverlust gerade in den Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen führen werden, die auf diesen Impfstoff angewiesen sind. Und diese neuen Unsicherheiten verstärken nur noch einmal die Verunsicherung durch die jüngste Aussetzung der Verimpfung in Europa.

