Fabian Kretschmer ist freier Journalist mit Fokus auf Ostasien. In der Vergangenheit hat er als Südkorea-Korrespondent in Seoul gearbeitet, mittlerweile schreibt er aus Peking.

Viel wurde in den vergangenen Tagen darüber geschrieben, wie China das von den Amerikanern hinterlassene Machtvakuum in Afghanistan künftig füllen will – nicht zuletzt von den heimischen Propagandamedien selbst. Und die hämische US-Kritik des Pekinger Außenministeriums klingt bisweilen anmaßend: „Ob im Irak, in Syrien oder in Afghanistan: Wir haben gesehen, wo immer das amerikanische Militär auch hingeht, es hinterlässt Chaos, Tod und Zerstörung“, sagte Sprecherin Hua Chunying am Dienstag.

Reines Kalkül Dabei steht den Parteikadern im Pekinger Regierungssitz Zhongnanhai insgeheim gar nicht der Sinn nach Schadenfreude. Vielmehr gibt es eine große Angst der Staatsführung vor Instabilität und Unvorhersehbarkeit. Die neuen Machtverhältnisse in Afghanistan sind für Peking daher vor allem ein großes Risiko. Doch nach außen hin hat man die neuen Machthaber in Kabul ungewöhnlich rasch und auch einladend willkommen geheißen. Am Montag bereits hieß es aus dem Außenministerium, dass man „die Entscheidung des afghanischen Volkes respektiert“. Mehr noch: Man wünsche sich freundliche Beziehungen zur neuen Regierung.