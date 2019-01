Dieser Brexit sowie die Umstände seines Vollzug dürften Demokratietheoretiker noch sehr lange beschäftigen – wenn es denn überhaupt so weit kommt. Nicht erst seit gestern Abend und mit Theresa Mays verheerender Schlappe im Parlament gestaltet sich der Austritt Großbritanniens aus der EU als eine ziemliche Katastrophe. Selbst wenn sich irgendwann erweisen sollte, dass dieser Schritt den Briten tatsächlich mehr Souveränität und am Ende vielleicht sogar mehr Wohlstand gebracht hat (ein zumindest aus heutiger Sicht eher unwahrscheinliches Szenario), so kann man doch bisher festhalten: Die Rückabwicklung des einstigen Beitritts zu einem gemeinsamen europäischen Markt ist sehr viel komplizierter, als es von den Brexiteers in Aussicht gestellt wurde. Die Tür hinter sich zu machen und den Schlüssel abgeben, so einfach läuft das eben nicht. Dafür sind die ökonomischen und politischen Verflechtungen zwischen den einzelnen Mitgliedstaaten viel zu groß.

Die Abstimmung über den Brexit vor inzwischen mehr als zweieinhalb Jahren wurde gelegentlich wie eine Sternstunde der Demokratie dargestellt: Endlich konnten die Bürger ganz direkt darüber entscheiden, ob sie die Zukunft ihres Landes innerhalb eines vermeintlichen Bürokratie-Molochs wünschten. Oder eben nicht. Das Ergebnis ist bekannt: 51,9 Prozent der Wähler (das entsprach 37,4 Prozent der wahlberechtigten Bürger) bevorzugten die erste Option; 48,1 Prozent waren gegen einen Brexit. Tatsächlich könnte man sagen: So ist das eben in einer Demokratie, die Mehrheit entscheidet.

