Wladlen Tatarskij freut sich sichtlich über die Büste, die ihm an diesem Sonntagnachmittag auf der Bühne eines Cafés im Zentrum von St. Petersburg von einer jungen Frau überreicht wird: Die Büste, die er einer Kiste entnimmt, ist ihm nachempfunden. Tatarskij packt die golden bemalte Büste aus, sagt: „Oh, so ein hübscher Kerl.“ Als er sie gerade zurück in die Kiste steckt, explodiert sie. Tatarskij stirbt bei dem Attentat, etwa 30 Menschen werden verletzt.

Tatarskij, eigentlich Maxim Fomin, war einer der einflussreichsten russischen „Kriegsblogger“: Sein Telegram-Kanal, in dem er seit Februar 2022 über den russischen Krieg gegen die Ukraine berichtet, zählte zuletzt eine halbe Million Abonnenten. Fomin galt dort als Hofpropagandist von Jewgenij Prigoschin, Chef der Privatarmee „Wagner“. Neben exklusiven Videos der Wagner-Truppe lieferte er immer wieder deutliche Kritik an der russischen Armeeführung und Verteidigungsminister Sergej Schojgu, mit dem sich Prigoschin schon seit Monaten eine heftige Fehde liefert.

Vom Bankräuber zum Kriegsblogger

Fomin, 1982 geboren in einer Bergarbeiterfamilie in der ukrainischen Stadt Makejewka westlich von Donezk, wurde 2011 wegen eines Banküberfalls zu zwölf Jahren Haft verurteilt. Im Frühjahr 2014 floh er aus dem Gefängnis und schloss sich den bewaffneten Separatisten an, die in dieser Zeit mit Unterstützung Russlands gegen den ukrainischen Staat kämpften und schließlich die sogenannten „Volksrepubliken“ Donezk und Luhansk gründeten. Nach einigen Jahren als Kämpfer in verschiedenen Einheiten der Volksrepubliken zog Fomin nach Moskau. 2022 kehrte er in den Donbass zurück und begann seine Karriere als Militärblogger.



In ukrainischen und russischen Medien herrscht seit dem Anschlag Rätselraten: Steht hinter dem Anschlag die ukrainische Regierung, radikale Gruppen aus der Ukraine oder Russland – oder vielleicht sogar der russische Geheimdienst?

Für letztere Version spricht die Tatsache, dass Fomin nach einer Reihe militärischer Misserfolge seit letzten Herbst an der Kampagne gegen Verteidigungsminister Schojgu und die Armeeführung beteiligt war, die Prigoschin anführte. Das Café „Patriot“, in dem Fomin nun während eines Treffens mit seinen Fans starb, gehörte früher Prigoschin – er bestätigte russischen Medien, dass er es einer Gruppe namens „Cyber Front Z“ übergeben habe, die dort seitdem Seminare veranstaltet.

Was ist über die Täterin bekannt?

Für die Beteiligung einer radikalen russischen Gruppe spricht, dass die am Tag nach dem Anschlag festgenommene Tatverdächtige eine Russin ist: Darja Trepowa, geboren 1997 in St. Petersburg, wurde laut BBC am 24. Februar letzten Jahres auf einer Antikriegs-Demonstration festgenommen und zu zehn Tagen Haft verurteilt. Über die letzten Monate hatte sie jedoch auf einem Telegram-Kanal unter einem Fantasienamen immer wieder positiv über den Krieg geschrieben und laut dem St. Petersburger Nachrichtenportal Fontanka wiederholt Veranstaltungen von Fomin/Tatarskij besucht.

Die Version eines gemeinsamen „ukrainisch-russischen“ Anschlags hat das russische „Nationale Antiterror-Komitee“ ins Spiel gebracht: Demnach sei die Operation von ukrainischen Geheimdiensten geplant, dafür aber auch Mitglieder der „Stiftung zum Kampf gegen die Korruption“ (FBK) des inhaftierten Oppositionellen Alexej Nawalny angeworben worden. Die Stiftung FBK weist die Vorwürfe zurück und vermutet hinter dem Anschlag wiederum russische Geheimdienste.

Auch Putins Sprecher Dmitrij Peskow vermutet eine ukrainische Spur hinter dem Anschlag: „Das Kiewer Regime unterstützt terroristische Taten und steht möglicherweise hinter dem Mord an Wladlen Tatarskij, so wie hinter vielen Morden seit 2014 – deshalb führen wir auch die Spezialoperation durch“, so Peskow gegenüber der staatlichen Nachrichtenagentur RIA Nowosti. Von ukrainischer Seite werden die Vorwürfe zurückgewiesen: Präsidentenberater Michail Podoljak nannte den Anschlag „inneren Terrorismus.“

Prigoschin zweifelt an Beteiligung Kiews

Bemerkenswert ist, dass auch Prigoschin die Beteiligung der ukrainischen Regierung zurückweist. „Ich denke, dass eine Gruppe von Radikalen agiert, die wohl kaum eine Beziehung zur Regierung hat“, erklärte er über seine Pressestelle.

Russian military blogger Vladlen Tatarsky killed in blast at St Petersburg cafe. This is him after Putin signed a decree on annexation of Ukrainian territories: “That’s it! We'll defeat everyone, we'll rob everyone, we'll kill everyone. Everything will be the way we like”. pic.twitter.com/M30m6TlwNK — Maria Avdeeva (@maria_avdv) April 2, 2023

Fomin/Tatarskij gehörte zu den ultranationalistischen Militärbloggern, die besonders übel gegen Ukrainer hetzen: „Die Ukraine als Staat in ihrer heutigen Form muss vernichtet werden“, lautet eines seiner Zitate. Im Herbst letzten Jahres postete er ein Video von der Kreml-Zeremonie, auf der Putin die Gebiete Donezk, Luhansk, Saporischschja und Cherson zu russischem Staatsgebiet erklärte, auf dem er sagt: „Wir werden alle besiegen, wir werden alle töten. Alle, bei denen es sein muss, werden wir bestehlen. Alles wird so sein, wie wir es lieben.“ Am Montagabend wurde bekannt, dass Wladimir Putin Tatarskij/Fomin postum einen „Tapferkeitsorden“ verliehen hat.

Die Ähnlichkeiten mit der Ermordung der russischen Kriegspropagandistin Darja Dugina, Tochter des nationalistischen „Eurasien“-Vordenkers Alexander Dugin, sind augenfällig: Sie starb am Abend des 20. August 2022 in einem Moskauer Vorort, als eine Autobombe explodierte. Laut russischen Ermittlern standen hinter dem Anschlag ukrainische Geheimdienste. Auch Dugina wurde postum ein „Tapferkeitsorden“ verliehen.