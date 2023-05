Er hat seit Präsident John F. Kennedy alle amerikanischen Präsidenten beraten und ist seit jeher zwischen Davos und Singapur allseits gefragter Gesprächspartner. Die Erinnerungen an seine achtjährige Amtszeit als Nationaler Sicherheitsberater und Außenminister in Washington in den Jahren 1969 bis 1977 umfassen drei Bände mit knapp 4000 Seiten.