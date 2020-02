Für Carlos Ghosn gelten nicht dieselben Regeln wie für andere. Das wusste man in Japan eigentlich seit Jahren. Das fing schon an bei seinem Gehalt. In Japan bekommt ein CEO im Schnitt das Elffache eines einfachen Angestellten – was im Vergleich zu den USA, wo das Verhältnis bei 475:1 stand, fast kümmerlich erscheint. Doch dieser sogenannte „CEO to worker ratio“ wäre für Japan noch um einiges niedriger ausgefallen, hätte ihn nicht ein besonders gut bezahlter Einzelfall nach oben verzerrt.

Das war Carlos Ghosn. Der Brasilianer mit libanesischem und französischem Pass brauchte einen Sonderstatus, koste es, was es wolle. Zu seinem Höhepunkt bezog er Chefgehälter von Renault, Nissan und von Mitsubishi, strich 2017 insgesamt rund 15 Millionen Euro ein, fünfmal so viel wie Akio Toyoda, der Chef von Japans mit Abstand größtem Autobauer Toyota. In Japan rümpfte man die Nase, in Frankreich kam es zum Streit. Die französische Regierung, Anteilseignerin bei Renault, zwang Ghosn, auf ein Drittel seines Gehalts zu verzichten.

schließen x Sie erhalten genau 24 Stunden lang Zugriff auf alle Cicero-Plus-Artikel.

schließen x Das digitale Monatsabo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ablauf des Bezugszeitraums gekündigt werden. Die ersten vier Wochen kosten 3,90 €, danach 8,90 €/Monat.

schließen x Das digitale Monatsabo kann nach drei Monaten jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ablauf des Bezugzeitraums gekündigt werden.