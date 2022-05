female ICE der Deutschen Bahn

Was die Deutsche Bahn in Sachen „female ICE“ an Ressourcen mobilisiert hat, ist nahezu atemberaubend. Auf einer eigenen Kampagnenplattform werden 35 hauptamtliche Mitarbeiter vorgestellt, die sich mit dem Projekt befassen, darunter ganze sechs für Pressearbeit und Kommunikation. Allein von der Jungfernfahrt des Zuges hat dieses Team elf begleitende Videos produziert, die allerdings kaum aufgerufen werden. Von einer derartigen Personalausstattung können viele Redaktionen in Deutschland nur träumen. Aber die Bahn macht’s möglich.