Vielleicht erinnern Sie sich auch an dieses Spiel, das noch heute auf Kindergeburtstagen oder im Kindergarten gespielt wird. Es ist „Die Reise nach Jerusalem“. Dabei laufen die Mitspieler im Kreis um ein paar Stühle herum. Währenddessen erklingt Musik. Es ist aber genau ein Stuhl weniger vorhanden als es Spieler gibt. Sobald die Musik stoppt, sollen sich die Spieler setzen. Doch einer geht zwangsläufig leer aus und muss das Spielfeld verlassen. In jeder neuen Runde wird das Stuhlangebot um eine Sitzgelegenheit künstlich verknappt bis schließlich nur noch zwei Spieler um einen Stuhl kämpfen. Gewonnen hat, wer auch diesen letzten Sitzplatz für sich behaupten kann.

Es ist im übertragenen Sinne dieses Spiel, das in Zeiten von Corona aktuell überall auf dem Planeten stattfindet. Doch es geht nicht um Stühle, die es zu ergattern gilt, sondern um sehr viel Geld. Um Geld, das einst Millionen von Kunden und Unternehmen gehörte, die ihre Leistungen aber womöglich nie erhalten werden. Kunden spielen mit Banken, mit Kreditkartenunternehmen, mit Fluggesellschaften, Reiseportalen, mit Ticketanbietern von Konzerten, Sportveranstaltungen und anderen Events – und auch der Staat spielt mit. Die Musik in diesem Spiel sind die ständig fortlaufenden Geldüberweisungen und die wurden durch das Corona-Virus weltweit unerwartet plötzlich gestoppt. Und nun kämpfen alle Beteiligten um die zu wenigen Stühle. Wer keinen Sitzplatz bekommt, der muss die Millionen von Ausfällen an Flügen, Konzerten, Reisen, Messen, etc. bezahlen. Das Spiel ist aus. Es gibt keine Stühle mehr, nur noch riesige Schuldenberge.

Anbieter spielen auf Zeit, Banken blockieren

Wer das Spiel und damit sehr viel Geld als erstes verlieren wird, scheint immer klarer zu werden: Es werden in hohem Maße die Kunden sein. Ob Sportevents, Konzerte, Theater, Flugreisen oder Hotelübernachtungen – überall auf der Welt wurden Dienstleistungen millionenfach wegen Corona vonseiten der Veranstalter storniert. Das Problem: Diese massenhaften Ausfälle bedrohen die Existenz der Anbieter – ob nun Fluggesellschaften, Hotels, Konzertveranstalter oder Sportvereine. Diese Art von weltweiten Massenstornierungen hat es so noch nie gegeben. Und so wurde eine gewaltige Kettenreaktion von Rückforderungen in Gang gesetzt. Kunden wollen ihr Geld zurück, doch weder Veranstalter, noch Banken, noch Kreditkartenunternehmen wollen die Haftung übernehmen. Offenbar spielen sie auf Zeit, die Kunden haben das Nachsehen.

So wandte sich ein Kunde an Cicero, dem eine insgesamt rund 4.000 Euro teure Flugreise der asiatischen Airline Asiana (Mitglied der Lufthansa Star-Alliance) storniert wurde. Seit mehr als zwei Wochen reagierte die Airline aber nicht auf sein Anliegen, das Geld für die Reise zurückzubekommen. Laut BGB sind Reiseanbieter verpflichtet, Kunden das Geld für stornierte Reisen innerhalb von zwei Wochen zurückzuerstatten: „Wenn der Reise­ver­anstalter infolge eines Rück­tritts zur Rück­erstattung des Reise­preises verpflichtet ist, hat er unver­züglich, auf jeden Fall aber inner­halb von 14 Tagen nach dem Rück­tritt zu leisten.“

Weil aber nichts geschah und der Kunde um seine 4.000 Euro fürchtete, wollte er von seinem Recht Gebrauch machen, ein sogenanntes Chargeback-Verfahren über seine Bank, die DKB, einzuleiten. Bei diesem können Kreditkarteninhaber üblicherweise innerhalb eines bestimmten Zeitraums ihre Zahlungen über ihre Bank vom Empfänger zurückholen. Die Bank wiederum holt sich den Betrag vom Kartenanbieter, wie zum Beispiel Visa, zurück. Und der Kartenanbieter wiederum von der Bank des ursprünglichen Zahlungsempfängers. Doch weil diese Haftungskette derzeit offenbar auf der ganzen Welt zu gigantischen Volumen an Chargebacks führt, scheinen Banken und Kreditkarteninstitute diese eigentliche Kundenschutzfunktion schlicht außer Kraft zu setzen.

Keine Rückbuchungsrechte für den Pandemie-Fall

Cicero liegt ein Schreiben des Kunden der DKB vor. Es belegt, dass die DKB ihm das sogenannte Chargeback-Verfahren verwehrt. Die Begründung, lautet, dass der erste Ansprechpartner nicht die Bank, sondern das jeweilige Vertragsunternehmen, in diesem Fall Visa, sei. „Die Regularien von Mastercard und Visa sehen aktuell keine Rückbuchungsrechte für den Pandemie-Fall vor. Aus diesem Grund müssen Sie Ihr Anliegen mit dem Vertragsunternehmen klären.“ Die DKB macht also Visa für die Aussetzung des Chargeback-Verfahrens verantwortlich.

Kundenschreiben der DKB (März 2020)

Konfrontiert mit dieser Aussage, widerspricht Visa allerdings dieser Darstellung der DKB:

„Visa Karteninhaber sollten sich zunächst an die Versicherung des Reiseveranstalters wenden. Wenn von der Versicherung kein Ausgleich erfolgt, dann sollten sich Visa Karteninhaber an die kartenausgebende Bank wenden. Visa Karteninhaber haben kein Vertragsverhältnis mit Visa, sondern nur mit ihrer kartenausgebenden Bank.“

Weder die Frage, ob es derzeit wegen der globalen Coronakrise Einschränkungen im Chargeback-Verfahren von Visa aus gibt, noch ob diese für einen bestimmten Zeitraum oder für bestimmte Bereiche gelten, wurde beantwortet. Nur: Visa habe „einen etablierten Prozess für kartenausgebende Banken, wenn Visa Karteninhaber ihre Services oder Produkte – für die sie gezahlt haben – nicht erhalten.“

Dieser „etablierte Prozess“ aber scheint in vielen Fällen nicht zu funktionieren. Die Reise-Internetforen sind voll von Kunden, die schlicht keine Antworten bekommen – ob von Konzert-Buchungsportalen wie Eventim oder von Reiseplattformen wie Booking oder Expedia. Auch Airlines antworten ihren Fluggästen nicht, sind schwer erreichbar oder bieten wie in einem Fall der Lufthansa-Tochter Austrian Airlines nur Umbuchungen an mit den üblichen teuren Umbuchungsgebühren.

Erzwungene Darlehen der Kunden

Wie problematisch dieses globale Stühlerücken in Geldfragen ist, zeigt auch die Ankündigung des digitalen Zahlungstransferanbieters Mollie. 80.000 Händler betreiben ihre Webshops, Plattformen und Anwendungen mit der Zahlungssoftware. Mollie kündigt seinen Händlern in Sachen Chargeback drastische Maßnahmen an: „Wir verzeichnen einen hohen Anstieg an Rückerstattungen und Chargebacks beispielsweise bei Fitnessstudios, Hotels, Campingplätzen, Events und Reiseveranstaltern. Mollie ist dazu verpflichtet, alle Rückbuchungen zu jeglicher Zeit zu gestatten. Das kann nur geschehen, wenn sich der Mollie-Kontostand im Plus befindet.“

Es liegt durchaus nahe, dass die zahlreiche Unternehmen derzeit Kundengeld zurückhalten, um liquide zu bleiben oder um im schlimmsten Fall einer Insolvenz zu entgehen. Im Grunde erzwingen diese Unternehmen aber auf diese Weise zinslose Darlehen von ihren Kunden. Inzwischen sind Fälle von Anbietern bekannt, die ihren Kunden mitteilen, dass die Regierung derzeit an einem Gesetz arbeite, das statt Rückzahlungen auch Gutscheine erlauben würde. Doch dieses Gesetz existiert noch nicht. Der Bundestag hat dieser geplanten drastischen Änderung des BGB bislang nicht zugestimmt. Es regt sich Widerstand bei der FDP, bei den Grünen und in Teilen der SPD. Fakt ist, bislang gilt weiterhin das bestehende Recht, an das sich eigentlich alle halten müssten.

Es geht ans Geld des Einzelnen

Marion Jungbluth vom Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) sagt: „Das Problem für viele Menschen ist, dass sich die Ausgaben summieren“. Es geht eben nicht nur um ein Konzertticket. Es geht um Fitness-Studio-Mitgliedschaften, gebuchte Urlaubsreisen, um die Musikschulgebühren für die Kinder, etc. Die Verbraucherzentrale NRW hat inzwischen den Ticketvermittler Eventim abgemahnt, weil dieser sich in vielen Fällen quer stellt. „An den Folgen der Corona-Krise haben alle schwer zu tragen, Unternehmen wie Verbraucherinnen und Verbraucher. Die geplanten Zwangsgutscheine verteilen die Lasten aber auf eine unzumutbare und unfaire Weise. Die Pläne drohen viele Verbraucher zu überfordern“, sagt Klaus Müller, Vorstand des vzbv. Solidarität zum Zwang zu machen und bewährtes Verbraucherrecht – nämlich den Anspruch auf Erstattung – auszuhebeln, sei der falsche Weg. „Der Staat darf nicht verordnen, wofür die Menschen ihr Geld ausgeben.“

In Bezug auf Reisen konnte die Bundesregierung bislang übrigens kein Gutschein-Gesetz vorschlagen, da die Fluggastrechte auf EU-Ebene geregelt werden. Die Kommission soll nun eine Regelung ausarbeiten, um Millionen stornierter Flüge abzuwickeln. Das Dilemma wird bleiben: Entweder bezahlen die Kunden. Oder die Unternehmen. Wenn sie wegen der Flut von Zurückzahlungen aber drohen, pleitezugehen, muss der Staat einspringen und damit wiederum doch Kunden, die eben auch Steuerzahler sind. Allmählich wird immer deutlicher, wie hoch die Kosten der Coronakrise für alle sind. Längst geht es nicht mehr um abstrakte staatliche Milliarden-Beträge in Form von Garantien, Soforthilfen oder Krediten. Es geht ans Geld des Einzelnen und es wird vor allem jene treffen, die ohnehin schon wenig haben.