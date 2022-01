Gates und Buffett, dazu Mark Zuckerberg, Elon Musk oder Oracle-Gründer Larry Ellison, sie alle predigten damals Andrew Carnegies berühmt gewordenes „Gospel of Wealth“, jenes 1889 erstmals erschienene Evangelium der Happy Few, mit der ein Kamel endlich wieder durchs Nadelöhr und ein Superreicher ins Paradies der anwachsenden Lumpenproletarier hineingehen könnte. Des Menschen Taler ist – Max Weber sei es für immer geklagt! – in alle Zukunft Gottes Lohn.