Dabei ist die Geschichte seines neuesten Filmes „Perfect Days“ schnell erzählt: Es ist eine warmherzige Hommage an Tokio sowie ein Plädoyer für das einfache Leben. Maximaler Minimalismus lautet das Motto von Hirayama, einem bescheidenen Mann. In seinem kargen Zimmer gibt es eine Futonmatte, ein paar Bücher, eine Lampe. Den Kaffee besorgt er aus einem Automaten vor dem Haus. Zum Duschen nutzt er ein öffentliches Badehaus. Seine Arbeit erfüllt ihn mit Genugtuung. Dabei ist der Job relativ beschissen. Hirayama reinigt Toi­letten in Tokio. Keine normalen Klos, wohlgemerkt. Sondern erbaut von japanischen Stararchitekten. Deren furiose Mischung aus Baukunst und Funktionalität lässt die Kundschaft prompt achtsam mit den Bedürfnisanstalten umgehen – Lichtjahre entfernt von hiesigen Verhältnissen.