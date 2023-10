Ludwig Ring-Eifel war lange Chefredakteur der Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA) und ist derzeit Chefkorrespondent der KNA mit Sitz in Rom.



Herr Ring-Eifel, seit fast 30 Jahren kennen Sie den Vatikan und berichten über ihn und die katholische Kirche. Am Sonntag endete die erste Etappe der sogenannten Weltsynode. Was hat Sie persönlich am meisten überrascht?

Ich war wirklich überrascht, in welchem Ton diese Synode verlaufen ist. Es ist gelungen, vom üblichen Kirchensprech mit theologischen Begriffen und sehr allgemeinen Formulierungen wegzukommen. Es ging in den Beratungen oft um sehr persönliche Erfahrungen und Schicksale. Es wurde ganz offen über die Widersprüche gesprochen, die sich zwischen der kirchlichen Lehre auf der einen Seite und der Realität vieler Menschen auf der anderen Seite zeigen. Kirche trifft Wirklichkeit, das habe ich so im Vatikan noch nie erlebt und das hat mich überrascht.