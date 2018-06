Bereits kurz nach meiner Ankunft blickte ich an einem Checkpoint an einer holprigen Piste in den Lauf von vier Kalaschnikows und hörte vierstimmiges Geschrei. Ich verstand kein Wort. Aber ich begriff, dass das Geschrei mir galt. Die Männer dirigierten mich mit ihren Schießprügeln aus einem mit elf Passagieren heillos überfüllten Sammeltaxi. Nur wenn sie sich ein paar Blätter der Kaudroge Khat in den Mund schoben, setzte das Geschrei kurz aus. Meinen ersten Urlaubstag hatte ich mir entspannter vorgestellt. Dabei hatte ich eigentlich nur das gemacht, was ich sonst im Urlaub auch mache: mich in ein öffentliches Verkehrsmittel zu setzen und dahin zu fahren, wo es am schönsten sein soll. In diesem Fall ans Meer.