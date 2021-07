Doch so unglücklich die Uefa in den Turnierwochen bei einigen Themen auch agierte, so vehement wehrte sie sich gegen einen Vorwurf: Das Turnier und somit der Verband seien schuld am Anstieg von Corona-Infektionen. „Den Fußball zu beschuldigen, das Virus zu verbreiten, ist aus meiner Sicht unverantwortlich“ sagte Uefa-Präsident Alexander Ceferin wenige Tage vor dem EM-Finale in London in einem Interview mit der BBC und wies damit nicht nur Kritik von Virologen und anderen Corona-Experten zurück. „Wenn ich höre, dass Politiker sagen, Menschen hätten sich bei den Spielen infiziert, ohne jeden Beweis, dann enttäuscht mich das ein bisschen“, erklärte der Slowene.