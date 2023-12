Das alte Jahr geht bald zu Ende, das neue steht bereits in den Startlöchern. Aber was haben wir von 2024 zu erwarten? Welche Überraschungen hält die Ampelkoalition diesmal für uns bereit? Und wie wird die Opposition performen? Dies alles steht natürlich in den Sternen – vor allem in jenen der jeweiligen Spitzenpolitiker. Wir haben deshalb das Jahreshoroskop 2024 des Fachportals Astrowoche konsultiert. Und daraus entsprechende Schlussfolgerungen gezogen. Langweilig wird es jedenfalls nicht, wenn Glücksplanet Jupiter und der rückläufige Merkur in Interaktion miteinander treten.

