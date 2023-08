Je näher ich mich in den vergangenen Wochen mit Rammstein-Sänger Till Lindemann beschäftigt habe, ohne ihn jemals zu sprechen oder auch nur aus der Ferne zu sehen, desto mehr wuchs in mir die Überzeugung: Es muss sich um einen in Wirklichkeit sehr einsamen Mann handeln. Im Alter von 60 Jahren immer noch – oder: immer wieder – auf der Suche zu sein nach der einzigen großen, wahren Liebe, stelle ich mir schmerzhaft vor.