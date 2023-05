Das Niveau einer Fernsehsendung hängt allerdings nicht nur an der An- oder Abwesenheit des Publikums. Es entscheidet sich in erster Linie durch die Qualität der Gäste und vor allem des Moderators. Die jüngste Ausgabe von „Markus Lanz“ kann dabei getrost als journalistischer Tiefpunkt bezeichnet werden. Mit einer offenen und fairen Debatte hatte das nichts mehr zu tun. Es glich eher einem böswilligen Schauprozess.