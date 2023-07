Beat Wyss hat an zahlreichen internationalen Universitäten gelehrt. Er hat kontinuierlich Schriften zur Kulturkritik, Mediengeschichte und Kunst veröffentlicht. Beat Wyss ist Professor an der Hochschule für Gestaltung in Karlsruhe.

Worin besteht die hohe Kunst der Politik? Wohl darin, Pragmatismus und Programmatik, die zwei widerstrebenden Vektoren einer Gesellschaft, geschickt auszubalancieren. Seit anderthalb Jahren regiert in Deutschland die Ampelkoalition, wobei der Balanceakt von drei Parteien gleichzeitig zu bestreiten ist, da diese ja wiederum je verschiedene Ansichten zu Programmatik und Pragmatismus hegen. Das hört sich komplizierter an, als es die Wirklichkeit darstellt. Bestes Beispiel bietet die Schweizer Eidgenossenschaft, wo das Ampelprinzip in der Bundesverfassung von 1874 festgelegt wurde und seit 150 Jahren ganz ordentlich funktioniert. Dabei ist die Schweizer Ampel gar auf vier Farbtöne gestimmt, diese reichen von der Sozialdemokratie über die Liberalen, die Christdemokraten bis zu den Rechtspopulisten, alle in zänkischer Eintracht in den Bundesrat gewählt.

Nun gibt es aber Momente in der Geschichte, wo der kreative Antagonismus zwischen der Schwerkraft von Gewohnheit und der Fliehkraft politischer Ideale auseinanderbricht, wenn radikale Programmatik die Bremsfunktion ihres Widerparts diktatorisch außer Kraft setzt. Ein Vertreter dieser Haltung ist Jean-Paul Marat, Mitglied des Nationalkonvents, als die Französische Revolution im Juli vor 240 Jahren dem Siedepunkt zustrebte. Marat litt an einem Ekzem am Körper, von dessen Juckreiz er durch Bäder Linderung suchte. Er war der Revolutionär vom Typus Schreibtischtäter: Von der Badewanne aus heizte er den Volkszorn an über sein Agitationsblatt L’Ami du Peuple, dem Volksfreund. Seinen Hetzschriften werden die Septembermassaker von 1792 zugeschrieben, als ein aufgestachelter Mob die Gefängnisse stürmte, Hunderte wehrloser Häftlinge abschlachtete, darunter Priester und Nonnen, die von vornherein als Gegner der Revolution galten.