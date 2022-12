So also ist es guter Brauch von Jahr zu Jahr: Wenn die Nacht am dunkelsten ist, erstrahlt nicht nur das Licht der Weihnacht, auch der Scheinwerfer für die ichbezogene Selbstdarstellung leuchtet zu dieser Zeit am aller hellsten. Selbst ein Weihnachtsbaum kann dann schnell zum pieksenden Vehikel narzisstischer Selbstbezogenheit werden. Dabei geht es vordergründig natürlich einzig um das Heil der Welt. Denn, so die Klima-Botschaft vom Klebe- und Säge-Engel Lili Gomez im Schatten der Lichter des geschundenen Baumes: „Während ganz Deutschland die Woche damit verbringt, die besten Geschenke aus den größten Läden zu besorgen, fragen sich andere, woher sie ihr Wasser zum Trinken bekommen, nachdem Dürren und Fluten ihre Ernte vernichtet haben.“ Oder, wie es bereits 1983 stark beswingt und von eigener Moral besoffen eine Kombo um Bono und Bob Geldof in die Stille der heiligsten aller Pop Nights belcantierte: „There won’t be snow in Africa this Christmas time.“