Das Osterei im Wandel der Zeiten

Klassisches christliches Symbol des Osterfestes ist natürlich das Ei. Von außen wirkt es kalt und tot, doch aus seinem Inneren erwächst neues Leben. Es soll an das Grab in Jerusalem erinnern, aus dem Jesus Christus am Ostermorgen von den Toten auferstand. Und das begründet den christlichen Glauben an ein Leben nach dem Tod.