Und so war das, was Monika Grütters da am vergangenen Montag zusammen mit ihren angereisten Kollegen aus Belgien, Frankreich, Kroatien, Luxemburg, den Niederlanden, Portugal, Slowenien und Spanien aufs frisch gebohnerte Parkett des demnächst eröffnenden Hohenzollern-Schlosses am Berliner Lustgarten brachte, ein angemessener, ja ein staatstragender Beginn. Schaut man sich die Gruppenfotos auf dem Twitter-Kanal der Staatsministerin genauer an, so ist man doch überrascht über die gelungene ikonische Verschmelzung von ministerialer Aufstellung und korinthischer Säulenordnung, von barockem Spiel und demokratischer Spielerei.