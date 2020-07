Mein Vater trällerte manchmal ein Liedchen aus einer Operette von Paul Lincke. „Ob du mich liebst, hab ich den Wind gefragt. Er stob hinweg und hat mir’s nicht gesagt. Ob du mich liebst, fragt ich den muntren Quell. Er eilte fort und lachte silberhell. (…) In deinen Augen steht es geschrieben, was mir dein Mund verborgen hält. Ich will dich lieben, ewig dich lieben, weil du mein alles auf der Welt.“ Er hat den Ersten Weltkrieg in Verdun überlebt, vermutlich wegen eines Lazarettaufenthalts.