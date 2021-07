„Wie verdammt mutig ist diese Kirche?!“ – so bedankte sie sich Anfang Mai live im Internet für ihre Wahl zur jüngsten Präses aller Zeiten der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland. 25 Jahre ist Anna-­Nicole Heinrich alt, die Philosophiestudentin aus Regensburg, wo sie mit ihrem Mann in einer Vierer-WG lebt. Ein Glücksfall für die Kirche ist sie in diesen Wochen vielfach genannt worden. Auch die Deutsche Bischofskonferenz zeigte sich entzückt.

Sie hat nun das höchste Amt für Laien in der Evangelischen Kirche inne. Ihre Vorgängerin war die frühere Bundesministerin Irmgard Schwaetzer, und auch davor ist die Reihe der Präses eine lange Reihe altgedienter Politiker, von Gustav Heinemann bis Katrin Göring-­Eckardt. Und jetzt diese junge Unbekannte, die im Kirchenparlament der vergangenen Legislaturperiode offenbar nachhaltig aufgefallen ist.