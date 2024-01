Christina Morina kann das bestätigen. Aufgewachsen in Frankfurt (Oder), zu DDR-Zeiten eine überschaubare Bezirksstadt, die der Lauf der Geschichte an den äußersten Rand des Landes gedrängt hatte, lehrt die heute 47-jährige Historikerin mittlerweile 500 Kilometer weiter westlich: in Bielefeld, jener Stadt also mit dem lückenhaften ÖPNV-System. Und da eben auch diese Stadt nicht gerade das Herzstück des mittlerweile vereinigten Deutschlands bildet, fühlt es sich hier für sie fast ein bisschen wie zu Hause an. Deutsche Provinz eben. „Ich glaube, das politisch weit brisantere Thema ist heute tatsächlich das Stadt-Land-Gefälle“, sagt sie. Zu Recht. Denn geschehen nicht auch die meisten Dinge, die man im Osten bemängelt, irgendwo tief im Hinterland?