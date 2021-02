War das ein klassischer Fall von Cancel Culture? Wenn man sich die Affäre genauer anguckt, ist es nicht ganz so einfach. Denn in erster Linie scheint die Vereinsführung versagt zu haben. Das zeigt sich in der Entlassung des vorherigen Kommunikationsleiters Tobias Kaufmann, der einen guten Job machte, aber gehen musste, weil ihn der neue Vorstand als Altlast ansah. Auch kann man sich fragen, ob Esser, der keine Erfahrung in der Bundesliga hatte, imstande gewesen wäre, einen von Machtkämpfen geprägten Krisenverein wie den 1. FC Köln gut zu repräsentieren.