Ein verbreitetes Vorurteil lautet: Boomer fliegen zu viel in den Urlaub, verpesten auch sonst ständig die Umwelt und schaden der Zukunft der jüngeren Generationen eigentlich nur; das Gegenteil dazu stellt die Generation Z dar. Dieses Narrativ wird in einigen Medien wohlwollend verbreitet. Die Generation Z ist angeblich so perfekt und in ihrem reflektierten Denken ihren Vorgängern, den Millennials, um einiges voraus. Die Millennials sind nämlich im Gegensatz zu den Gen Z viel zu hedonistisch, ironisch und vertreten einen Pseudoidealismus, heißt es da unterm Strich.

Diesen Vorwurf erhebt auch ein Text mit dem Titel „Ich schäme mich, ein Millennial zu sein“, der vor mittlerweile zwei Jahren bei jetzt.de erschienen ist. Ich entdeckte ihn vor wenigen Tagen auf Instagram, wo er neu veröffentlicht wurde, weil er zu einem der meistgelesenen Texte zählte. Ich werde selbst zu der Kategorie der „Millennials“ gezählt, halte jedoch wenig von Labels und Schubladen dieser Art. Der Vorwurf in dem Beitrag trifft mich nicht wirklich, vielmehr erscheint mir die Motivation dieser Feststellung im Kern wohl eher der persönlichen Verbitterung der Autorin zu folgen. Es ist unnötig, auf den ganzen Text einzugehen, folgender Satz aus dem Artikel sagt schon einiges aus: